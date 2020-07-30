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北京确诊病例所在楼居民核酸检测均为阴性

2020年07月30日09:26 来源：北京日报

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，昌平区副区长吴彬介绍，昌平区加强了本市报告的大连市疫情关联病例所在社区的防控措施，对确诊病例开展流调溯源，对全体社区居民进行核酸采样，目前确诊病例所在楼606名居民核酸检测结果均为阴性。

吴彬说，昌平区第一时间将确诊病例转运至定点医院及时治疗，迅速展开流行病学调查，扩大密切接触者排查范围，追踪所有密切接触者，全部落实隔离观察，对病例居住楼栋实行封闭管控。对确诊病例居住场所及社区环境进行采样检测，结果均为阴性。对全体社区居民进行核酸采样，截至7月29日12时，已经完成确诊病例所在楼的606名居民核酸检测，结果均为阴性。同时，该区已经完成周边居民12649人核酸采样，5801人的核酸检测已经完成，结果均为阴性。

针对确诊病例所在楼栋及周边，昌平区强化了日常消毒和预防性消毒，同时，安排专人了解居民健康状况，发现异常第一时间送往就近发热门诊排查。确诊病例所在社区的各卡口严格执行测温、登记、查证、验码等防控措施，外来人员及车辆禁止入内。小区内文体活动室、娱乐室等公共场所全部关闭。小区周边商店等公共场所严格落实“一米线”措施。同时，昌平区还组织人员对社区进行定时巡查，发现聚集活动及时制止，发现外出不佩戴口罩的居民及时劝返。（记者 贾晓宏 孙乐琪）

(责编：李轶群、许晓华)


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