中国式摔跤为啥又火了

编者按：中国式摔跤、跳绳、拔河等传统体育项目，曾给国人留下许多难忘的记忆。随着社会经济发展，人们的健康意识不断提高，这些传统体育项目焕发新的活力，成为人们喜闻乐见的健身方式。本版推出“传统体育项目展现新活力”系列报道，敬请关注。

从北京的昌平龙泽到丰台花乡桥，超过40公里的距离，21岁的史雪恩一下班就直奔公交站，经过近2个小时的辗转才能赶上晚7点开始的摔跤训练课，进行2个小时的训练。2015年开始，这样的奔波史雪恩每周要来上一两次，周围的人不禁好奇：那两个人扭作一团的运动到底有何魅力，可以让人如此着迷？

史雪恩练习的项目叫作中国式摔跤（简称中国跤）。中国跤规则简单，摔跤者双脚之外的身体部分着地为失分，这也是中国跤和奥运会摔跤项目（简称国际跤）的最大区别。“绊子”，是对中国跤技法的专门称呼，有“大绊三十六，小绊赛牛毛”的说法，说的是因身体角度和用力方向不同，中国跤的攻防手段多变，极富技术含量，让练习者痴迷的原因也在于此。

以巧破千斤

内蒙古自治区是中国跤的起源地之一，出生于锡林浩特的史雪恩耳濡目染，从小就对摔跤非常感兴趣。“摔跤是当地的地域文化，那里的体育老师都会这项技能，我们在学校里多少都学过。”史雪恩说。

来北京学习工作后史雪恩没有放弃自己的爱好，经过一番努力他找到了北京跤海俱乐部，这是一家以原北京中国式摔跤队教练员和运动员为班底组建的培训机构。史雪恩感觉有了归属，“可以系统地跟着专业人士学习中国跤。”

经过名师指点，史雪恩迎来“一战成名”的机会。2017年的一次比赛，面对比自己高大的对手，史雪恩使出了“落步踢”的技法一招制胜。北京跤海俱乐部主教练、原北京中国式摔跤队主教练刘长海当时在现场。他解释说，这一招的妙处在于先引诱对手按照自己预设方向移动，然后顺势使出“绊子”。“这是个非常小的动作，但是时机要恰到好处，代表了中国跤‘以巧破千斤’的特点。当时这个动作一出来就引起全场轰动，过两三年了大家还津津乐道。”刘长海说。

动作看似简单，实则深藏玄机。运用之妙，在于一心。中国跤并不是一眼就能让人喜欢上的运动，其运动之美，只能随着练习的深入才能领略。

在摔跤界有一种说法，重复训练1万次以上的动作只有3%的可能性在实战当中使出来。“从专业角度来看，我们常说三年才算入门。”北京市西城区体育局训练中心中国跤教练员安虹屹认为，中国跤技术含量高，需要大量练习才可掌握，国内的柔道、国际跤运动员也会广泛借鉴中国跤基本功的训练方法。

健身好项目

与史雪恩不同，45岁的齐萌在跤场却是屡战屡败。“谁上来都可以摔我，即便那些看起来力气不如我的，一放一个倒，跟玩儿似的。”齐萌自己经营着一家电商类互联网公司，由于长期缺乏锻炼，身体处于亚健康状态。

深知自己基础较差，齐萌成为训练最积极的那个，平时还自觉加练：不是上健身房强化力量，就是在家劈叉提升柔韧性，这一番努力下来，跤场战绩依然是负多胜少，但身体状况有极大改善。现在齐萌扛着80公斤杠铃，可以做15个深蹲，之前他只能做1个。更可喜的变化在精神状态，齐萌说：“在摔跤馆与朋友相处很单纯，让我心态平和。”

齐萌的经历很有代表性：摔跤成为爱好者生活的一部分，不仅强身健体，而且在培养自信乐观的生活态度方面发挥着积极作用。

“我更多时候用体育的方式拉近我与游客之间的距离，重点讲中国跤和中国武术。而且，传播中国文化，讲中国故事，本来也是我的工作内容。”43岁的李宗彦从事旅游工作，两年多的中国跤训练，让他在职场越发自信。“比如介绍中国传统文化，短时间内我很难用语言说清楚，但中国跤就是很好的桥梁，一边讲解动作一边介绍中国传统文化，外国游客普遍很感兴趣，效果很好。”李宗彦说，这让自己备感骄傲。

传承有途径

原北京市中国式摔跤队运动员王都生对传承中国跤抱有强烈的使命感，他在2014年创办了北京跤海俱乐部，开始逐步制订自家孩子的中国跤学习计划。“西方格斗讲究直来直去，而中国跤的发力方式有来有回，好像在画一个圈。”他14岁的儿子王龙飞说。

中国跤刚柔并济、虚实结合，体现了中国文化精髓。66岁的王忠义和67岁的宋守平，是上世纪70年代北京中国式摔跤队第一批队员，据他们回忆，摔跤一直是群众喜闻乐见的娱乐活动和竞技运动，特别是北京还有撂跤和撂地跤场的传统。“小时候，日坛公园、天桥，还有一些胡同，到处都可以看到玩摔跤的。”宋守平说。

过去几十年，因体育系统项目调整，中国跤运动的发展也曾受到影响。但随着中国式摔跤成为第二届全国青年运动会正式比赛项目，中国跤又迎来了新的发展契机。安虹屹先后聘请宋守平、王忠义到队里担任中国跤教练和顾问，“严格来说，现在还没有正式设立中国跤项目，但是我们一直在教，传统的好东西不能在我们这儿断了。”安虹屹说。

“因为二青会的关系比赛一下子就增多了，现在北京拥有近20家中国跤俱乐部。”刘长海说。现在跤海俱乐部已经与两所小学建立了合作，编写教材的工作也正在进行，“摔跤是一个全身都能得到锻炼的基础项目，对提高青少年柔韧性、灵敏性，预防运动损伤都很有帮助。”刘长海希望中国式摔跤能得到更好地推广。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 15 版）