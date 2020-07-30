河北改造新建5000余座城市厕所

本报石家庄7月29日电 （记者张腾扬）自2018年开展城市“厕所革命”三年行动以来，河北省各地持续加大城市厕所建设和改造提升力度：衡水市推广标准化“装配式公厕”，便捷高效；邢台市建、改、开放相结合，打造“15分钟如厕圈”……截至今年6月底，全省共完成城市厕所改造、新建5056座，另有675座在建中。城市厕所数量增加和标准提升，让广大市民如厕更舒适便利，也促进社会更加文明。

河北省住房和城乡建设厅城市管理处处长朱卫荣表示，河北省城市“厕所革命”三年行动提出的年均新增标准公厕1700座以上的总体目标已接近完成，下一步将推进全省厕所改建工作向精细管理延伸。如进一步细化厕所布局，按照商业区周边道路、主干道上以400米左右、其他区道路周边以1000米左右的标准设置厕所；结合老幼病残妇女等特殊人群需求，科学规范设置男女厕位比例，增设辅助设施设备等。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 13 版）