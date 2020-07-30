老年人，如何更好融入智能生活

网上购物、移动支付、线上挂号，移动互联网的普及正深刻改变着生活。然而，对一些老年人来说，便利的科技反而带来不便：疫情期间，扫不出健康码而徘徊在小区外，使用不了移动支付在难以找零的超市着急，起大早去医院排队却失望而归……

智能时代，如何不让老年人成为数字生活的局外人？本版推出系列报道“解码·缩小数字鸿沟”，关注当下老年人的“触网”状态，为他们适应智能时代、共享科技红利，探寻解题之道。

——编 者

短视频平台达人“钢琴爷爷”杨诉——

“互联网开启我的新世界”

本报记者 韩 鑫

步入人生第六十个年头，杨诉觉得自己“老年不老”，“不管在什么年纪，如果不能掌握主流技术工具，心态上远离社会，那才是真正垂垂老矣”。

落日余晖，指尖下倾泻出一首美妙悠扬的钢琴曲——1分多钟的视频发布没多久后，点赞迅速破万。有些意外的是，这段短视频的制作者是一位头发花白的老者。

老人名叫杨诉，是专职短视频博主。他在抖音平台上的账号“钢琴生产队”拥有超过230万粉丝，点击量破亿。

“两年前，儿子无意间上传了一段我在家弹钢琴的视频，没想到才几个小时，播放量就超过百万。”杨诉说，他从上海音乐学院毕业后，曾在深圳交响乐团演奏钢琴，演出时台下最多千余名观众。如今在网络平台上演出，“一下子打开了互联网世界的大门，从此便‘一发不可收拾’。”两年间，杨诉制作了600多条短视频。

甄选曲目、在线寻谱；支起手机支架，选好角度，年轻人都不一定“玩得转”的流程，杨诉一气呵成。学习过程并不容易，视力下降，看谱子久了眼睛痛，因为不会剪辑，只好把每首曲子完整弹完。“起初灯光、角度、构图总是不合适，画面里时不时冒出一只拖鞋、一瓶醋，孩子没少指点。”杨诉哈哈一笑。

学会了短视频，杨诉的“触网”之旅一路乘风破浪。他爱写文章，创建了微信公众号“诉爷”，还尝试远程辅导钢琴。“互联网开启我的新世界，每天一睁眼，便从早忙到晚，从来不会觉得老年生活无聊。”杨诉说。

今年步入人生第六十个年头，杨诉觉得自己“老年不老”。他认为，不管在什么年纪，如果不能掌握主流技术工具，心态上远离社会，那才是真正垂垂老矣。“未来，我想借助互联网，让钢琴这个有点高冷的艺术与大众贴得更近。”杨诉说。

用不惯智能手机的72岁老人丁秋林——

“微信通话是唯一熟练的技能”

本报记者 申智林

老丁原来还担心，跟不上这个智能时代，会处处受限。体会过后发现，社会对老人依然很友好。

吃罢早饭，72岁的丁秋林准备去社区书屋里坐坐。刚出门，挂在腰间的皮包震动起来。半晌，他才反应过来，是来了微信电话。

掏出手机，点击接听：“老丁啊，帮我顶个班。”来电的是他所在的湖南长沙雨花区东塘街道浦沅社区“老口子”亲情服务队的队员。

“智能手机用了1年多，微信通话是唯一熟练的技能。”老丁不好意思地说，“就这样，用起来都还有些不习惯。”

小区里上年纪的退休老人不少，用得惯、用得好智能手机的，确实不多。

不是不想用，而是难掌握。虽然智能手机普及的年头不短了，但老丁直到去年才让儿子帮忙买了一个。作为服务队队长，他经常要联系30多名老龄志愿者，一个个打电话或者上门传达，有些麻烦。听说微信可以建群发通知，他想尝试下。

电话买来了，用起来却没那么简单。打开程序，把通知内容打成文字，点击发送……在儿女一遍遍演示下，老丁总算记住了。实际操作下来，效果却不理想。原来有的队员根本就没有微信，少不得还是用老办法。

刚用上智能手机时，老丁也有很多“时髦”想法——买东西、坐公交、交水电燃气费，都可以用手机解决。结果，一次操作把他“唬”了回来。

“我看手机上有个红包，就点击了一下，没想到，又要输身份证号，又让输密码。”老丁操作了几步，突然意识到可能是诈骗，赶紧停了下来。

丁秋林原来担心，跟不上智能时代会处处受限。体会过后发现，社会对老年人依然很友好。小区超市虽然流行移动支付，但现金照收不误；出门坐地铁和公交，一张老年卡足以通行。

如今，丁秋林每天养花、逗鸟，到社区书屋看看书刊杂志，偶尔用智能手机和在广州的女儿视频聊天，日子过得很舒心。

90后志愿者罗旭——

和老人成为忘年交

本报记者 陈圆圆

罗旭发现，老人最需要的是有人陪他们说说话，“帮助老人缓解内心对于沟通、陪伴的需要，获得心灵上的慰藉，我就很满足”。

年轻人教老年人网络购物，一开始挺有耐心，但重复几次后逐渐不耐烦。8年前发生在自己和母亲身上的一幕，让罗旭决定加入“夕阳再晨”公益组织，为老年人普及网络知识。

罗旭的“学生”从50岁到90岁不等，他都称为叔叔阿姨。叔叔阿姨们很热情，叫他“罗老师”。在北京蓟门里社区电脑班上，罗旭结识了王立英老人。

王阿姨因为身体不好提前退休，在家待着总感觉挺孤独。学会使用QQ后，王阿姨迫不及待加了罗旭好友。“你头像上的小人儿为啥那么好看？”王阿姨问。罗旭笑着回答：“阿姨，这叫QQ秀，我帮您换。”一来二去，两人成了忘年交，经常互相留言、点赞。

王阿姨感叹，电脑打开了她生活中一扇新的窗口，学会用网络聊天、写网络日志，“心一下子敞亮了”。同班一起学习的老人课上共同交流，生活中来往帮助，交到了不少朋友。临近“毕业”，她运用学到的技术制作了份电子影集。

罗旭总结出了一套交流沟通的心得：教老人使用手机时坐在左边，方便自己用右手操作；沟通放慢语速，一句话重复讲三四遍，让老人听清楚每个字……“有的老人喜欢用美图秀秀编辑照片，有的将喜欢的音乐设置成手机铃声。”罗旭说，希望他们更好地在互联网时代生活，进而实现向上的精神追求。

志愿服务也改变了罗旭的人生轨迹。如今，他在北京邮电大学攻读科学管理与工程方向的博士，将科技助老从爱好发展成事业方向。他发现老人最需要的，是有人陪他们说说话。“帮助老人缓解内心对于沟通、陪伴的需要，让他们感受到尊重和认可，获得心灵上的慰藉，我就很满足。”罗旭说。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 12 版）