热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

日本政府拟再发8000万个棉布口罩 遭民众质疑浪费税款

2020年07月30日08:36 来源：中国新闻网

中新网7月29日电 据日本《东京新闻》29日报道，日本政府近日决定，自30日起，向养老院和福利院等护理机构追加发放8000万个棉布口罩。由于目前在日本街头购买口罩已经不存在困难，有日本民众质疑此举是在“浪费税款”。

据报道，日本政府此前计划向护理机构每人发放7个棉布口罩，目前，每人平均已收到3个口罩，剩下的部分(约8000万个口罩)计划在之后陆续发出。当局透露，所有口罩已在6月完成订购。

日本内阁官房长官菅义伟28日表示，“(棉布口罩)可以重复利用，成本方面看也相对便宜，而且还有助于储备口罩以防疫情扩大，我认为继续发放是很有意义的”。

不过，由于发放这批口罩需花费大量税款，对于政府此举，部分日本民众表示质疑。

一家东京的养老机构负责人表示，他们已经确保了5万个无纺布口罩，对日本政府发放棉布口罩一事，他认为，“棉布口罩还需要清洗，我还是觉得一次性口罩比较卫生，希望(政府)可以把这笔预算用到别的地方”。

另外一家东京的福利机构理事长也表示，目前有大量剩余的棉布口罩，并质疑日本当局“是不是不了解一线的具体情况？”。

针对棉布口罩的效果，圣路加国际大学公共卫生研究生院副教授大西一成表示，“相对于棉布口罩来说，无纺布口罩对于病毒的防护性能更高，如果要预防疫情蔓延，应该优先使用无纺布口罩”。

4月1日，日本首相安倍晋三表示，将针对全国约5000万户家庭发放棉布口罩，配给量为每户家庭2个。随后，日本政府又表示，将向护理机构等发放同样的口罩，配给量为每人7个。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn