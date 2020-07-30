日本政府拟再发8000万个棉布口罩 遭民众质疑浪费税款

中新网7月29日电 据日本《东京新闻》29日报道，日本政府近日决定，自30日起，向养老院和福利院等护理机构追加发放8000万个棉布口罩。由于目前在日本街头购买口罩已经不存在困难，有日本民众质疑此举是在“浪费税款”。

据报道，日本政府此前计划向护理机构每人发放7个棉布口罩，目前，每人平均已收到3个口罩，剩下的部分(约8000万个口罩)计划在之后陆续发出。当局透露，所有口罩已在6月完成订购。

日本内阁官房长官菅义伟28日表示，“(棉布口罩)可以重复利用，成本方面看也相对便宜，而且还有助于储备口罩以防疫情扩大，我认为继续发放是很有意义的”。

不过，由于发放这批口罩需花费大量税款，对于政府此举，部分日本民众表示质疑。

一家东京的养老机构负责人表示，他们已经确保了5万个无纺布口罩，对日本政府发放棉布口罩一事，他认为，“棉布口罩还需要清洗，我还是觉得一次性口罩比较卫生，希望(政府)可以把这笔预算用到别的地方”。

另外一家东京的福利机构理事长也表示，目前有大量剩余的棉布口罩，并质疑日本当局“是不是不了解一线的具体情况？”。

针对棉布口罩的效果，圣路加国际大学公共卫生研究生院副教授大西一成表示，“相对于棉布口罩来说，无纺布口罩对于病毒的防护性能更高，如果要预防疫情蔓延，应该优先使用无纺布口罩”。

4月1日，日本首相安倍晋三表示，将针对全国约5000万户家庭发放棉布口罩，配给量为每户家庭2个。随后，日本政府又表示，将向护理机构等发放同样的口罩，配给量为每人7个。