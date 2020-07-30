延长紧急状态 意大利“最坏时期”还没过去？

在欧洲多国疫情出现反弹苗头的时候，“重灾区”意大利果断作出了决定，延长国家紧急状态。当地时间28日，意大利总理孔特宣布，将国家紧急状态延长至10月15日，以便更好地采取疫情防控措施，而在原计划里，这一状态本应在7月31日到期。未雨绸缪本无可厚非，但仍旧有人担心，紧急状态之下绕过议会直接制定的政策和法令是否会令本就遭到重创的意大利经济再次雪上加霜。

在距离原定的紧急状态结束还有三天的时候，延长国家紧急状态提上了日程。当地时间28日下午，孔特在国家参议院发表的讲话中提到，尽管当前新冠疫情和国家卫生体系面临的压力明显趋缓，但统计表明病毒仍然在不间断地传播，且全球疫情状况令人担忧。延长国家紧急状态有益于控制疫情。随后，参议院就此进行辩论，最终以157票赞成和125票反对的结果通过了这项法案。

目前距离这一法案落地还有一道关卡。当地时间29日，孔特将前往国家众议院再次就此发表讲话，随后众议院议员将对此进行投票表决。目前意大利联合政府执政党联盟在众议院的630个席位中占据341席，而反对党联盟仅占据272席，这意味着延长国家紧急状态的法案很可能会顺利在意大利众议院获得通过。

按照意大利宪法，国家紧急状态可赋予政府特别权力，以便在发生战争、暴乱、自然灾害和流行病等特殊事件时进行干预，而不必等待漫长的议会程序。在国家紧急状态背景下，总理颁布的法律法令可立即生效，无需通过参众两院审议。而在疫情的背景下，国家紧急状态时政府也可迅速采取措施遏制新的疫情的暴发，包括实施旅行禁令、要求公众保持社交距离和佩戴口罩等。据悉，意大利内阁将于近期开会，讨论紧急状态延长期间的具体疫情防控措施。

在支持者眼里，延长国家紧急状态的最大作用就是预防疫情的二次暴发。这一担心并不多余，随着各国经济活动的逐步恢复，欧洲多国疫情开始相继反弹，近日法国卫生部长韦朗在接受法国媒体采访时表示，目前还不能说法国出现了第二波疫情，但近期法国新增确诊病例急剧增加，新增患者年轻化程度高于第一波疫情，而且无症状感染率非常高。

英国首相约翰逊也警告，欧洲可能暴发第二波新冠病毒疫情。如果有必要，他准备对来自其他国家的人员流动实施新的限制。值得注意的是，就在说这番话的几天前，约翰逊刚刚下令英国开始对来自西班牙的游客实施14天隔离措施。

而支持延长国家紧急状态的人也认为，在欧洲疫情出现反弹态势的时候，应延长紧急状态以确保政府在秋季一旦发生新一波疫情，可立即采取行动进行干预。但反对党代表人物、意大利联盟党主席萨尔维尼和兄弟党领袖梅洛尼则表示，继续延长国家紧急状态，将导致政府在制定政策和颁布临时法令时绕过议会，这将对已经受到重创的意大利经济造成毁灭性影响。

为应对疫情，意大利从1月31日开始实施为期6个月的国家紧急状态，在这期间，意大利全国经历过封城，并多次延长封城措施，包括商铺、景点及众多公共场所等在内悉数关闭，直到本月1日，意大利才开始有条件向非欧盟国家开放边境。

严厉的封城措施带来的损失也是沉重的。意大利国家统计局数据显示，今年一季度赤字与GDP比率跃升至10.8％，此外，受新冠肺炎疫情管控措施影响，今年一季度家庭最终消费支出环比大降6.4%。而意大利央行也表示，被新冠病毒拖垮的意大利经济今年将收缩9.5%，该行6月公布的预期为收缩9.2%。

对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川表示，尽管意大利的疫情得到了一定程度的控制，但病毒始终没有被消灭，在这种背景下政府也很担心疫情再次暴发从而对经济社会产生第二波冲击，也是基于这种考虑采取了延长紧急状态的措施。但这很可能会导致人员流动受限、企业复工复产艰难，边境措施加严，经济进一步萎缩，由此也会导致失业以及经济下滑得不到有效的缓解。

不久前，欧委会调整欧元区经济预期，认为“最坏的时期已经过去”，复苏的势头正在增强，但仍存在不确定性。预计意大利经济最为糟糕，今年将下降11.2%，降幅为德国6.3%的近两倍，欧元区经济将下降8.7%。

桑百川称，疫情之前的意大利经济状况就不是很好，财政状况窘迫，债务率赤字率较高，欧债危机期间就是重灾区，此后虽然有所缓解，但整体经济表现都是欧盟当中比较差的一个。而在此次疫情中，意大利的疫情又是西欧国家中相对严重的一个，疫情的全面暴发也导致意大利的经济受到又一次冲击，财政状况雪上加霜，债务率赤字率进一步攀升。（北京商报记者 杨月涵）