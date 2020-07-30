炎炎夏日，7月谣言榜火热出炉

7月，天气炎热，暴雨频发，一波传言趁机来袭。近日，南方持续降雨导致水位上涨，部分地区不同程度受灾，据此，有人表示，“今年是庚子年，更是白元年，地球引力场、磁场紊乱，太阳风、离子流更猛烈地扑向地球，所以灾害频发……”还有人认为，“全球气温不平稳，北极地区温度升高是导致我国南方暴雨不断的直接原因”。除了关于暴雨成因的传言，随着气温的升高，一篇《体格越好的人，越容易中暑！》的文章开始在朋友圈流传；“疫情期间自来水加大氯气注入量，需要静置2个小时再使用”，1种疫苗可预防多种癌症等传言又卷土重来……这些传言是真的吗？就此，相关领域专家做出了科学解答。

谣言一

庚子年、白元年可引发地质、气象灾害

6月以来，我国南方迎来持续强降雨，影响范围广、持续时间长，引发网友热议。同时一则信息在各大微信群被大量转发，“下面是国家气象局退休专家、风云一号气象卫星发射地面指挥李俊英教授的帖子，转发供各位参考。2020特别提示：今年，真正的天道轮回，我们遇到了60年小轮回的庚子年，更遇到了180年周期白元年，太阳、地球、木星、土星和银河面并到了一条线，让地球引力场、磁场紊乱，太阳风、等离子流更猛烈扑向地球。接下来几个月是并线最高峰，可能全球还会发生很多意想不到的灾害……”这则谣言中，“专家的科普”让不少人信以为真。

真相：国家卫星气象中心主任杨军在中国气象局发布会上回应：“‘退休专家’我们单位查无此人，帖子里讲到的问题，从目前来看缺乏科学依据。”

近日，记者在国家卫星气象中心—国家空间天气监测预警中心网站首页看到，“过去24小时，太阳活动水平极低，没有爆发C级以上耀斑”“预计未来3天，太阳活动水平极低，爆发C级以上耀斑的可能性低。”并未出现传言中的异动。

“太阳是太阳系的主宰，能对地球产生决定性影响的只能是太阳，土星、木星的影响微乎其微，来自银河系的影响更是不值一提。”中科院云南天文台研究员林隽说，目前，太阳整体上处于一个非常稳定的阶段，今后相当长的一段时间——大约50亿年里也将保持这样的状态。

中科院国家天文台研究员郑永春认为，把两种不相干的事实扯在一起，引出一个谬论，是一种典型的伪科普逻辑。

谣言二

北极高温导致我国南方暴雨频发

除了天象，今年北极地区的温度再创纪录，据此，有人认为我国南方的强降雨和北极的温度升高有关系，并表示北极地区接连出现的创纪录高温是导致这次长江中下游地区强降雨的主因。

真相：“目前没有证据表明北极的创纪录高温和我国南方暴雨有直接的联系。”国家气候中心主任宋连春表示。

宋连春说，政府间气候变化专门委员会的评估报告表明，全球气候变暖导致了一些地区极端天气气候事件频繁发生。全球变暖不是说所有的地区都一样，北极地区是全球增暖速度最快的区域之一。全球气候变暖的背景之下导致很多极端事件发生，比如极端的高温事件和极端的降水事件。

我国是气候变化的敏感区，暴雨日数、降水极端性、高温日数明显增加，干旱的地区也在增加。“这样的一些事实表明，极端天气的频率和强度是我们必须高度重视的。至于今年北极的气温创历史纪录，这是一个事实。包括俄罗斯的西伯利亚地区，最高气温达到38摄氏度也是破纪录的。但目前没有证据表明北极的创纪录气温和我国南方暴雨有直接的联系。”宋连春说。

宋连春认为，全球气候变暖会改变全球的大气环流形势，通过海洋和大气、陆地和大气的相互作用影响到局地的气候。不能说单次的极端天气事件是气候变化直接的结果，但从长期变化趋势来看，气候变暖已经导致了极端事件发生频率增加、强度增强。

谣言三

体格越好的人越容易中暑

目前在网上流传的一篇文章《体格越好的人，越容易中暑！》表示，日常生活中，体格好的人容易得大病，而那些身体羸弱的人，虽然小病不断，但总是没那么容易得大病。夏季，全国各地的气温一路攀升，而体格越好的人越容易中暑。

真相：“体格越好的人越容易中暑是不对的，更恰当的描述应该是几乎所有人都有中暑风险，体格好的人也不例外。”知贝医疗成人内科医生、国际认证泌乳顾问万怡表示。

万怡说，中暑的专业名称叫热射病，可以分成两种类型：其一是经典热射病，也称非劳力性热射病，是指任何人暴露在高温下出现的严重中暑症状。“经典热射病容易发生在儿童、孕妇、年老体衰、有慢性基础性疾病、免疫功能受损的个体身上。这类人群体格相对较弱，稍不留神就容易‘躺中’。”万怡说。

万怡说，另一种是劳力性热射病，这种类型的中暑除了暴露在高温高湿环境下，通常还需要人进行剧烈运动或劳作，典型人群是运动员、刚开始训练的新兵、建筑工人和外卖小哥等，一眼看上去都是精壮的中青年。但这并不能说明体质好的人就容易中暑。国内的部分调查显示，因中暑死亡的患者中，大约一半是在住所发生中暑，在工作场所发生的中暑占比不到三分之一。死亡病例的平均年龄是61.5岁。

“据此，我们可以合理推测，长期居家的体弱人群才是中暑发病的主力，发病后的死亡率也高得多。”万怡说。

谣言四

疫情期间自来水要静置2个小时以上再用

“市水业集团提醒：疫情时期，自来水在处理过程中允许的范围内加大了氯气的注入。请大家在用水时，特别是烧开水、煮饭前要把水提前接出来，最少静置2个小时以上再用。”近日，受疫情影响，一则自来水注入大量氯气的信息在乌鲁木齐当地的微信群里被大量转发，这则消息也让不少市民对自来水的质量表示担忧。

真相：乌鲁木齐水业集团表示，此消息不实。疫情防控期间，乌鲁木齐市各制水厂出厂水余氯（消毒剂）控制在0.6—1.0毫克/升，均符合国家标准要求并能有效保障自来水在管网运输中的持续杀菌能力，完全不会影响健康，更无需“最少静置2个小时以上再用”。

据了解，加氯消毒方式是国际公认、普通使用的较为安全有效的消毒方式。目前国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中对出厂水余氯限值规定为0.3—4毫克/升。

乌鲁木齐水业集团营销服务部主任工程师王俊峰说，在自来水里添加氯是为了保证水里面的微生物不会复生。而各制水厂氯气投加量的调整是根据水源及管网水质的监测情况，并在国标范围内进行的。

“自来水中略带氯味属于正常现象，完全不影响健康。乌鲁木齐市自来水完全符合国家生活饮用水卫生标准，市民可以放心饮用。”王俊峰说。

目前，乌鲁木齐市每月持续对地表水、出厂水、管网末梢水、调蓄水进行严格把控、检测，各项水质指标完全符合国家饮用水标准。并定期通过乌鲁木齐水业集团客户服务微信平台公示水质检测数据，保障全市正常安全供水。

谣言五

1种疫苗可预防12种癌症

日前，有媒体报道称，某医疗集团发布“DCV癌症疫苗”，98000元注射一针，可以预防包括前列腺癌、乳腺癌、肺癌等12种以上的癌症。文章表示，WT1基因是诱发肿瘤的基因，人类所有的癌症都与这个基因突变有关。诺贝尔生态医学科学研究院发现了抑制WT1基因突变的路径，可以通过疫苗接种的方式让人体产生抑制WT1基因突变的记忆T细胞，这种记忆T细胞让人体产生免疫。

真相：中国抗癌协会科普宣传部部长、首都医科大学宣武医院教授支修益表示：“什么癌症都能治？从这句广告词就可以判断是伪科学。”

支修益说，单就肺癌来说，就有小细胞肺癌和非小细胞肺癌之分；非小细胞肺癌又包括鳞癌、腺癌、鳞腺癌和大细胞癌；有些癌是来源于上皮细胞，有些癌是从间胚细胞层来的……光是预防肺癌一种都不太可能，别说一起预防12种癌症了。

专家表示，“DCV癌症疫苗”产品说明中提到的控制广谱WT1基因就可以预防癌症，目前是不可能的，所谓的“万能基因”纯属子虚乌有。

“无所不能、包治百病”是面照妖镜，特别是对于发生机理复杂的恶性肿瘤来说，一种疫苗更不可能“以一敌十”。

“这类伪科学还有一个特点，就是没有具体的研究机构和研究事件。如果它是真事，就应该有具体的科学研究项目和科研成果数据，并在国际或国内肿瘤大会上进行成果展示。”支修益解释。而该集团发布的“DCV癌症疫苗”并没有披露相关的临床试验数据，临床验证如何推进，三期临床研究效果如何，有没有相关论文在学术期刊上发布等问题。（本报记者 马爱平）