深圳就出台健康条例 公开征求意见

新华社讯 （记者毛思倩 白瑜）鼓励居民勤做体检，及早发现问题；禁止向未成年人销售酒精饮料；建立网络游戏健康审查制度；用人单位要配备专兼职健康管理人员……日前，《深圳经济特区健康条例（征求意见稿）》正式发布，深圳居民将有自己的“健康法”。

为了鼓励居民勤做体检，及早发现问题，上述征求意见稿提出，卫生健康部门应当根据不同年龄、职业等因素制定健康体检项目基本目录。属于健康体检项目基本目录范围内的健康体检费用，按照每人每年一次的标准由社会医疗保险统筹基金支付。

征求意见稿明确，用人单位应当合理配置人力资源，安排员工作息时间，对脑力和体力劳动负荷较重的员工，实行轮休制度，避免对员工健康造成人体机能过度损耗或者身心健康伤害，同时严格执行员工带薪休假制度。此外，用人单位要配备专兼职健康管理人员，并定期组织开展员工健康体检。

在未成年人身心健康方面，征求意见稿提出，禁止向未成年人销售酒精饮料，同时对酒精饮料的售卖位置进行了限制，对于违反规定的，将由市场监督管理部门责令改正，处3万元罚款。

除了“禁酒”，未成年人也要“多运动”。根据征求意见稿要求，学校要每天安排学生体育活动时间一小时以上。

对于网络游戏，公安、文化广电旅游体育、网络监管、卫生健康等部门应当完善互联网上网服务营业场所健康监管制度，建立网络游戏健康审查制度，为促进青少年健康成长营造良好的交往空间、交往文化。

此外，征求意见稿还提出流感病人出入公共场所必须戴口罩，医疗卫生机构未经同意泄露病人隐私罚款2万元等。

值得注意的是，除了居民的身心健康外，征求意见稿还要求，深圳各部门在制定涉及城市空间规划与建设、工业园区规划与建设、资源开发利用与生态环境保护、生物医药产业发展等规划、规范性文件以及批准重大建设工程和实施重大公共服务项目前，应当评估公共政策实施对人群健康的影响。未经评估或者经评估将对城市公共卫生或者居民健康产生较严重不利影响的，不得制定出台或者批准实施。