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87.2%受访者直言语音交友平台应注意未成年人保护

2020年07月30日07:46 来源：中国青年报

　　当下流行的语音交友，往往被平台方贴上清爽、文艺、有温度、有深度的标签。但语音社交用户偏年轻化，未成年人保护问题仍然凸显。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2004名受访者进行的一项调查显示，46.8%的受访者认为语音交友只能停留在“浅社交”层面。87.2%的受访者认为语音交友平台应注意未成年人保护问题。

　　46.8%受访者认为语音交友只能停留在“浅社交”层面

　　在上海一家私企工作的赵玥（化名）在某交友App上通过语音聊到了一个网友，最终成功“奔现”（网络中认识的两个人由虚拟走向现实发展——编者注），确立了恋爱关系。“刚开始是被他温暖的声音和温柔的性格所吸引。后来才看到了他发来的个人照，虽然称不上帅气，但还是觉得他很有魅力”。

　　不过赵玥认为，网友很难“奔现”，成为现实生活中好朋友的几率很低。“说实话，如果先看到他照片，我可能不会那么想聊下去”。

　　北京某高校大二学生邹雨轩（化名）觉得，使用语音交友的人往往相互不认识，需要找人陪自己，声音交流比打字交流有温度，大家容易聊些心里话，迅速亲近起来，但如果缺乏话题，距离很快又变远了。

　　当前交友App不停花样翻新的玩法，大都致力于推动陌生人社交的“破冰”，对关系的维持投入不够，无法很好地推动“浅社交”走向“深度交流”。语音交友也存在这样的问题。

　　调查中，46.8%的受访者指出语音交友往往止步于对聊天对象的想象，只能停留在“浅社交”层面，44.8%的受访者直言语音交友以“声”取人，声音是否好听是关键，42.2%的受访者指出语音交友是变相看脸，因为很多用户语音聊天前会先看对方主页的资料。

　　“声音好听的、有才艺的用户是少数，这些有趣的人往往不缺人打招呼。无趣的、不擅长社交的人，即使用语音聊天，也难以显得更有吸引力，打完招呼就没下文的情况很常见。”邹雨轩认为，抱着闲聊的心态语音交友的人，往往并不会投入地聊，要是自己没什么闪光点，也不容易被对方热情对待。

　　调查中，42.1%的受访者认为语音交友的弊端是只依靠声音互动，导致沟通体验不佳。

　　赵玥觉得语音社交未必就不看脸，“很多平台，用户主页可以展示个人资料，其实还是看脸、看身材。但是，如果只通过语音互动，可能不容易找话题，而且让人没有安全感，这样的交流往往不会稳定长久。”

　　今年刚刚大学毕业的马林（化名）经常使用语音交友，遇到过几个聊得不错的网友，但见了面之后，才发现对方照片修图过度，也没有在线上表现得那么有趣。“从线上走到线下，有落差本来很正常，但是故意营造虚假人设会让人反感，语音社交也是这样”。

　　87.2%受访者认为语音交友平台应注意未成年人保护问题

　　调查中，37.4%的受访者指出聊天内容涉黄、违规的问题在语音交友模式下更隐蔽。

　　马林玩交友App时，遇到过有人通过语音发色情交易信息、营销信息给他，而语音转文字的功能有时无法很准确地识别对方说的话，无法作为举报证据，“在语音聊天房里，我还发现有人打擦边球，进行性暗示，怂恿其他人给自己刷礼物，还有的人把语音交友App当约炮软件玩”。

　　“我用语音曾匹配到未成年人。”邹雨轩对记者说，他发现有些交友App在用户注册方面只注重对用户兴趣数据的收集，而忽视对未成年人的归类。“我用的App在注册时，可以随便填写个人资料，即使未成年人假装成年人也不会被发现，我匹配到未成年人也就不奇怪了。如果只听声音，可能很难知道他们未成年。一些平台在注册时会提醒打开未成年人保护模式，但是也要用户自己选择”。

　　目前，很多语音直播平台都有连麦互动功能。赵钥听语音直播时发现，语音主播的粉丝中往往有不少未成年人，“这大概是受二次元文化影响。连麦语音互动会增进他们对主播的感情和忠诚度，虽然平台在直播间公告中明确写着‘禁止未成年人打赏’，但他们很容易被引诱去打赏主播”。

　　调查中，87.2%的受访者认为语音交友平台应注意未成年人保护问题。

　　进一步分析显示，受访者对语音交友越了解，越认同平台做好未成年人保护的重要性。90后和00后受访者的认同度更高，男性受访者的认同度略高于女性受访者，经常使用语音交友的受访者认同此观点的比例（92.5%）明显高于偶尔使用的受访者（86.4%）。

　　中国人民大学法学院教授刘俊海指出，一些语音交友平台只想创新，不讲诚信，只讲发展，不讲规范，只想挣快钱，不讲安全，缺乏责任意识。

　　他认为，语音交友软件的用户应做好自我约束，搭建了语音交友环境、制定了使用规则的平台方应做到守土有责，为青少年站好岗、放好哨、把好关。“未成年人是祖国的花朵、家庭的希望、民族的未来。语音交友软件的开发商、平台、程序编写者和其他经营主体应该负起责任，打造一种未成年人友好型的社交软件市场生态环境”。

　　2019年，国家网信办曾集中整治了一批违法违规音频平台，采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚。

　　赵钥希望加强对语音交友平台的管理，“除了监管部门，平台自身也可以采取一些措施，比如对聊天房、直播房间进行巡查，发现问题及时封停用户账号，有的平台已经在这样做”。

　　邹雨轩认为，一旦未成年人用虚假年龄注册成功，就难免接触到平台上的有害信息。“应该从用户注册阶段就想办法做好未成年人保护工作，这样也能提高监管效率”。

　　参与本次调查的受访者中，00后占6.2%，90后占48.3%，80后占35.4%，70后占8.0%，其他占2.1%。男性占45.3%，女性占54.7%。

　　中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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