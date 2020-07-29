敖虎山：医生专利转化时要少走弯路 让行医经验产生价值

近日，为充分激发广大医务人员创新思维，鼓励其积极参与科技创新，中国心胸血管麻醉学会培训部联合学会下属健康产业发展分会、创新与推广分会、医学教育分会及北京市石景山区科委等共同举办了“医生如何发现、申请、转化专利培训”。主场设在北京，同时采取线上、线下相结合模式面向全国医务人员进行授课。

全国政协委员、中国心胸血管麻醉学会秘书长、中国医学科学院阜外医院主任医师敖虎山、北京市政协委员、北京技术市场管理办公室副主任丛巍以及来自中国医学科学院阜外医院、中国心胸血管麻醉学会创新与推广分会、健康产业发展分会、医学教育分会、北京硬创空间创新协同研究院、北京知识产权法院的教授、律师及院长分别在线上、线下开展讲座。

会上，敖虎山在致辞中表示，本次研讨会旨在服务广大医务人员，通过内容详实的讲座激发广大医务人员的专利意识，促进医务人员思考提高临床诊疗质量的方法，把创新想法最终转化为专利和产品。同时，研讨会也为医务人员的专利成果搭建转化平台，对接资源，助力研发出更多具有我国自主知识产权的符合临床需求的医疗设备，提高国产医疗器械研发能力，早日打破遏制，造福患者，为科技强国战略做出贡献。

敖虎山介绍，培训内容与医务人员在医学专利转化过程中的“痛点”息息相关。除转化成功案例分享外，还就如何将临床发明设计为成熟产品，转化过程中的收益分配及关键步骤，申请专利的常见法律问题，从投资人角度看待专利转化以及学科交叉助力健康产业专利产出等方面进行介绍。

谈起培训的必要性，敖虎山表示，日常工作中很多医务人员也是“发明家”。他们根据多年行医经验，往往能发现医疗设备和器械需要改进的地方，但很多时候这些好的想法并没有进入申请专利、市场化的道路。主要原因是由于医务人员自身专利意识不强；缺乏专业的指导与平台支撑；从想法到市场化，需要医务人员、企业、资本、市场密切合作。

如何改变这一现状，敖虎山表示，在两会上他提交了“关于加强高端医疗设备和器械科技创新的建议”议案。他提到，新冠疫情期间，以治疗危重患者所使用的呼吸机和ECMO设备为例，我国呼吸机核心元器件依赖进口，ECMO更是完全被发达国家垄断。疫情再次凸显了我国高端医疗设备和器械制造业长期国产化程度低、科技创新跟不上的问题，不仅要支出更多的医疗费用，也不利于健康中国和科技强国战略。

敖虎山表示，目前，我国研发、生产、投资、推广及专家这几类人群在专利转化过程中脱节现象严重。医疗行业的创新和成果转化关系人民群众的健康和国家发展，激发医务人员的创新思维和专利意识，为他们对接企业、资金、市场等资源，使其在专业转化平台上能完成落地，让广大医务人员有道可循，有更多的信心与动力去从事研发创新，惠及千千万万的患者。

敖虎山认为，科技成果转化是技术、经济活动相互衔接、相互结合的复杂过程，也是风险与收益相互平衡的过程。在这一过程中，医生、医院、企业、研究机构等密不可分。因此，在让创新思维和专利意识深入“医心”的同时，更需要汇聚各方力量，打造一个将医学科技创新从想法收集到转化落地为一体的专业转化平台，让广大医务人员在专利转化这个过程上少走弯路。让医生的经验产生价值，用医学科技创新服务社会、服务群众、服务国家。