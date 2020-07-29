成都德阳市二医院坚定落实市委巡察反馈意见纪实

2019年，按照市委统一部署，市委第一巡察组对市二医院进行了集中巡察。巡察过后62个亟待整改的问题摆在市二医院全体干部职工面前。

巡察是政治体检，整改是对巡察发现问题的纠正、是对权力运行的规范、是对机制制度的完善。对于巡察中发现的问题我们既要照单全收，更要通过全面整改提升全院的管理水平和服务质量，院领导代表全院干部职工表态道。

62个问题既有新问题也有老问题，该怎么改？这既是对医院党委班子智慧的考验，也是对全院干部职工执行力、落实力、实现力的检验，每名干部职工都深感肩上担着一份沉甸甸的责任。

一年来，院党委把压实责任作为巡察整改的着力点，建立问题清单、责任清单，坚持问题导向，务实重行、标本兼治，以巡察整改为动力，立行立改、全面整改、深入整改，推进了医院的全面发展和规范运行，在巡察整改中彰显了初心和使命。

把压实责任作为巡察整改的着力点

接到反馈巡察意见后，医院党委立即将“市委巡察反馈意见”、“市委和市委巡察工作领导小组整改要求”以正式文件印发全院。各党支部和各科室组织学习传达，确保人人知晓巡察意见反馈会议精神。同时，医院成立巡察整改工作领导小组，各工作组主动对标巡察整改的要求，统筹推进整改落实各项工作，形成了党政主要负责人抓总、一级抓一级、合力抓推进的巡察整改工作格局。

在医院召开的市委巡察反馈意见整改工作动员会上，医院党委书记房才兴说：“抓好巡察整改是旗帜鲜明讲政治的具体体现，更是促进医院高质量转型发展的迫切需要。医院全体干部职工要牢固树立整改不落实就是对党不忠诚，抓不好整改就是失职渎职的政治意识和使命担当意识，充分发挥巡察利剑作用，以高度的政治忠诚、责任担当和行动自觉，扎实做好巡察‘后半篇文章’。”

医院党委和巡察整改工作领导小组多次召开专题会议，查找“病根”，分析“病因”，对症施“药”，形成《市委第一巡察组巡察市二医院反馈意见整改工作方案》。对62个问题形成问题清单、责任清单、整改清单，制定整改措施232条，建立“台账式管理”和“销号制落实”制度，倒排工期，分类推进。对已具备整改条件的，立即整改；通过改进能解决问题的，限期整改；需要长期努力才能解决的，通过建立长效机制，做好规划，逐步实现整改目标。

把实干见效作为巡察整改的关键点

医院党委把整改落实情况作为党委班子及成员认真履行党委主体责任和纪委监督责任的重要检验。各牵头职能部门担当作为、刚性执行、狠抓落实，把“规划图”变“施工图”，把“时间表”变“计程表”，对各项整改工作定目标、定任务、定人员、定时间、定奖惩，努力实现“方案”和“落地”之间零距离。

在整改中，院党委把坚持和加强党的全面领导摆在党的政治建设首位。将发挥党委领导核心作用写入医院章程。修订了《医院“三重一大”事项决策记实制度》、《医院党委议事决策规则》、《院长办公会议议事规则》等制度。严格执行议事决策规则，严格履行纪委监督职能。在巡察整改专题民主生活会上班子成员围绕“履职尽责找差距”提出整改措施，开展批评与自我批评。围绕梳理出的干部职工密切关注的“医院发展十大问题”，党委书记做到重大事项亲自推动、重点环节亲自协调、落实情况亲自督查。印发了《党委意识形态工作责任制实施方案》，从教育培训、宣传阵地和队伍建设、网络舆论引导、专家团队管理及党员干部纪律建设等方面扎实推进意识形态工作。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中形成调研成果文章6篇，其中《四个结合探新路 六大建设再出发》在全国卫健系统党建交流活动中荣获“创新案例奖”。

在党的组织建设方面,切实做到抓基层、建队伍，以党建引领发展。市二医院强化“一岗双责”，把党建工作纳入班子成员年度述职。每个党委班子成员均联系一个党支部，把党建培训、主题党日活动参加率纳入党员考核和民主评议。拆分超人数党支部，共组建9个党支部并调整支部党小组。对医院党务干部进行培训，推进“三会一课”、民主评议党员等组织生活制度落实；清理纠正党费收缴不规范情况；对党费收缴情况建档建册，并建立定期公告监督检查机制。严格落实党管干部和人才的规定，制订和调整了7个人才招引留培方面政策。修订了医院《中层干部选拔任用管理办法》。规范干部选拔程序，对4名重点岗位干部进行轮岗；将干部年度测评和绩效考核、发放，干部聘任挂钩；对应回避未回避职工进行调岗；对院管干部、委管干部人事档案进行了“三龄一历”专项审核，对人事档案和干部任免审批表完善归档。

把纪律和规矩挺在前面，向作风顽疾、为官不作为“亮剑”，大打一场纪律作风建设的攻坚战。集中整改期间，院党委先后制定和完善了各类党风廉政和作风建设方面的文件5个。印发《清廉医院建设实施方案》，委托第三方对医院所有A级风险防控流程进行全覆盖审计。院纪委加对强重点岗位、关键环节的事前监督及过程监督，建立对药事、医疗设备、质量委员会等会议及“三重一大”执行情况的监管机制。对违纪违规人员进行问责、处理，给予行政处分1人，全院通报批评并取消当年评优评先资格19人，谈话提醒和批评教育48人，扣罚绩效奖金3人。通过加大惩处、通报曝光和警示教育力度，引导全院干部职工更加知敬畏、存戒惧、守底线。在对违法违纪采取高压态势的同时，院党委还通过走进监狱开展警示教育、观看警示教育专题片等多种形式开展党风廉政教育。

把标本兼治作为巡察整改的落脚点

整改落实的过程，也是医院党委主动思考、举一反三的过程。医院党委在成德同城化、德阳打拼全省经济副中心城市的大局中谋篇布局，切实发挥巡察整改标本兼治的作用，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，坚持把巡察整改与建章立制、三甲创建、城市医疗集团建设、重点专科建设等医院发展重点工作和履行社会公益责任，解决老百姓“看病难，看病贵”问题紧密结合、统筹推进，把整改工作转化为促进医院高质量发展的助推加速器，让整改成果真正落地生根，持续释放巡察的震慑力。

集中整改期间，市二医院制定和完善各类规章制度、工作方案39个，特别是完成了涵盖医院医疗质量管理、党的建设、行政管理、应急预案等内容的《医院制度汇编》的修订，以时效性和可操作性将制度细化到职工岗位职责，使全院员工可以在制度宏观指导下，遵循工作手册路径化开展工作，把依法治国具化为制度管院，真正实现巡察整改成果运用最大化。

改是为了更好更快地发展。整改中，市二医院从加快民生事业发展、巩固党的执政基础的高度进一步坚定了“三甲”创建的信心和决心。成立了医院“三甲”创建工作领导小组和创建工作办公室，制定了创建方案和工作计划，细分了创建任务。先后启动了总投资7.9亿元的门急诊住院综合大楼项目建设、胸痛中心和卒中防治中心建设。出台医学重点专科建设奖励措施，一年来，新建成省级和市级重点专科各一个；2020年申报市级重点专科3个。计划2022年通过“三甲”评审，为全市人民看病就医提供多一个优质选择。

发挥城市医疗集团的龙头作用。制定《城市医疗集团建设实施方案》，对城市医疗集团建设进行顶层设计；制订《关于巩固完善分级诊疗制度建设的实施意见》，建立城市医疗集团专家下基层内部运行机制；将区域胸痛中心建设作为城市医疗集团和医联体建设的重要组成部分，以专科医联体建设为抓手，与德阳市区域范围内更多基层医疗机构结对子；通过查房、手术示教、专题讲座、病历讨论、操作演示、管理指导等手段提升基层医疗机构服务能力，推动地区医疗的发展和进步。

市二医院始终秉承公立医院姓“公”的宗旨，将切实履行社会公益作为自己义不容辞的责任。在全力决战脱贫攻坚中，医院党政领导班子先后组织召开扶贫工作会议20余次，参与省直部门脱贫攻坚全覆盖督导工作19人次，每年不少于12次深入实地展开调研，专题研究扶贫工作，不断总结，提高帮扶实效；累计投入帮扶资金600余万元，用于支持凉山州民族地区生活生产和医疗卫生事业发展等；医院派驻彝区驻村工作队员通过农民夜校、坝坝会等形式累计开展各类培训30余次，累计培训贫困户、乡村干部及创业致富带头人1500余人。在全院及相关部门的共同努力下，医院帮扶的甘洛县吉米镇阿沙莫村已在2018年实现整村脱贫，越西县大屯乡大营盘村已于2019年实现整村脱贫。同时，向阿坝县医院和若尔盖县医院派驻援藏干部，向中江4个贫困村派遣驻村干部，举全院之力，助力脱贫攻坚。

授人以鱼更要授人以渔。对对口支援的甘洛县和越西县人民医院，累计派驻医疗专家50名，帮扶领域涵盖15个专科。成功开展了当地多项首例手术，填补了多项技术空白，所支援的专科（专业）诊疗量均较上年增长10%，危重患者抢救成功率均较上年增加10%。支援专家累计直接接诊门诊和住院患者7万余人次；健康体检和HIV筛查、巡诊义诊彝区群众4万余人次；免费发放相关药品3万余元。帮助受援医院培养了一支愿承担、有能力、可支撑的本土医疗卫生人才队伍。受援医院和患者对对口支援“传帮带”满意度均在90%以上。

扎实推进全国文明城市创建工作。医院细化了《创建第六届全国文明城市工作方案》，对照创建标准，逐项分析、逐项整改、逐项落实；规范处置完成医院化学性废液和药物性废物；禁烟控烟、垃圾分类、厕所改造、安全生产、设施修复、规范停车、优质服务……全力做好创建文明城市各项工作，打造文明和谐的就医环境，让群众感受到实实在在的变化。（供稿：德阳市第二人民医院 房才兴）