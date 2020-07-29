中国（四川）医疗专家组驰援非洲 中非携手抗疫同行

4月16日，按照国家统一部署，由国家卫生健康委组建，四川省卫生健康委选派的中国赴埃塞俄比亚抗疫医疗专家组一行人从成都出发，奔赴埃塞俄比亚、吉布提开展了为期25天的抗疫援助。

在为期近一个月的援非抗疫工作中，专家组成员践行了“千里驰援，兄弟无远”的大爱精神。

据了解，专家组由12人组成，其中四川大学华西医院7人、四川省疾控中心2人、四川省人民医院1人、成都中医药大学附属医院1人、西南医科大学附属医院1人涵盖传染病学、流行病学、呼吸与危重症医学、重症医学、中医、护理、实验室诊断等专业。

协助埃塞俄比亚抗击疫情

埃塞俄比亚作为非洲的“稳定之锚”，是整个非洲最大的航空枢纽，协助埃阻击疫情有着非常重要的战略意义。在埃塞俄比亚援助期间，专家组与非洲疾控中心、世卫组织驻埃塞俄比亚办事处交流分享中国经验。通过与非洲疾控中心官员交流和分享中国经验，与世卫组织驻埃官员就公共卫生防疫策略、病例调查方法、密切接触者追踪方案等问题进行讨论，更有助于帮助埃抗击疫情。

与此同时，专家组也同埃卫生部、卫生研究所交流疫情防控措施方面的问题，对于中国在防治新冠肺炎时采取的“四早四集中”模式、如何建立国家或城市疫情防控机制，设置隔离中心和收治医院的规范标准及注意事项等问题进行了交流和分享。通过实地走访埃检疫中心、隔离中心、定点医院，提出相关的整改意见和建议并捐赠了一批防护物资。

埃塞俄比亚是中国全面战略合作伙伴，在埃有3万华人华侨，200余家中资机构，专家组在抵埃后，通过网络平台与中资企业员工、援外专家、华人华侨一同召开新冠肺炎防护科普教育视频，讲解了个人防疫措施的实施要点，普及了中医在新冠肺炎防治中的作用和效果，并结合实际情况为在埃同胞答疑解惑。应埃阿比总理及卫生部莉亚部长的请求，专家组通过大使馆向埃方总理府提供了详细的抗疫建议及详细附件。

转战吉布提 远程协助周边国家抗疫

在完成埃塞俄比亚抗疫任务后，专家组随即转战吉布提，帮助应对新冠肺炎疫情。

在抵达吉布提后，专家组受到了吉总理卡米克的接见，并应邀赴吉布提卫生部、中国驻吉布提大使馆了解吉布提疫情情况。通过与中国援助吉布提第19批医疗队进行交流，询问了医疗队在新冠防治方面的疑问和需求。专家组实地走访吉布提医疗机构、定点医院、检测中心与吉方人员进行了深度交流，对无症状感染者的原因分析、隔离方案制定、气候对于疫情的影响等问题给出了专业的建议，尤其对于出现的较为严重的院内感染事件提供了详细的建议和改进方案。

由于吉布提有100余家中资机构中，且部分在吉员工有确诊的情况，为了缓解其他员工的焦虑恐慌情绪，专家组除了进行远程视频培训外，还专门抽出时间前往多家公司进行面对面交流，充分让在吉员工感受到祖国的温暖和关爱。

专家组在非期间，也利用远程视频协助周边国家抗疫。通过远程平台向中国援非医疗队进行了在线培训，分享了个人防护、患者管理、轻型和普通型患者的临床救治经验，解释了很多防疫难点。并与周边非洲国家卫生官员利用远程平台进行交流，分享了中国在抗疫防控管理、社区患者管理、方舱医院建设等多方面的经验。

中非守望相助 并肩战“疫”

新冠肺炎疫情发生以来，中非守望相助、并肩战“疫”。当前全球疫情形势仍然严峻，中国已向50多个非洲国家和非盟交付了大量医疗援助物资，专门派出了5个医疗专家组。在过去70年中，中国派往非洲的医疗队为两亿多人次非洲人民提供了医疗服务。

埃塞俄比亚莉亚部长高度赞赏中国政府取得的积极抗疫成果，感谢中方在援助多批急需的医疗物资基础上，派遣涵盖多个领域的高级别专家组来埃，专家组业务精湛、经验丰富、敬业勤奋，在埃期间同相关部门开展了富有成果的交流、并就埃抗疫现状评估下一步措施提出指导意见，对埃方完善改进防控举措大有裨益。埃总理府和卫生系统各部门对此深表感谢，期待双方以此为起点，进一步深化两国医疗卫生领域合作，争取抗疫斗争全面胜利。

吉布提优素福、迪里耶部长表示，中国专家组不辞辛劳，通过深入走访和广泛的交流，为吉抗疫提出建设性指导意见，受到盖莱总统和吉政府高度评价。当世界各国忙于应付国内疫情时，只有中国政府向吉派遣抗疫医疗专家组，这是吉中卓越关系和牢固友谊的体现，吉方对此表示衷心感谢。

（文中信息来源：四川省卫健委《中国赴埃塞俄比亚、吉布提抗疫医疗专家组工作报告》）