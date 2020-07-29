全国影院复工首周——严格防控 平稳有序

有防控才有保障

7月24日16时许，记者来到位于北京前门的保利国际影城天安门店，影院大门外入口处，“2020年7月24日恢复营业 我们一起看电影”的红色招牌异常醒目。经过手机扫健康宝、红外测体温、取票机取票等步骤，穿过宽敞明亮、空气清爽的走廊，记者进入7号厅，观看16时55分开演的国产新片《第一次的离别》。影厅里共有观众30名左右，全都佩戴口罩，隔行交叉而坐。

早在北京之前，全国其他城市的许多影院已经于7月20日复工。记者了解到，截至7月25日，万达院线在国内的603家影城，复工239家；四川太平洋院线全国328家影院，复工188家；武汉垄上农村数字电影院线管理有限公司管理着湖北省内11条院线，针对农村进行电影流动放映，有的已经复工，比如武汉天河院线7月20日已经全部复工，只有恩施部分地方在准备中。

“复工地域顺序没有具体规律，主要是看属地疫情防控要求，属地允许开业，我们就积极响应，具备开业条件就尽量开业。”保利影业投资有限公司总经理张信生说，截至复工首周末，保利在北京、上海、深圳、天津、石家庄、杭州、长沙、合肥、贵阳、昆山、舟山等城市，有20余家影城已经复工。

影院排片数量是平时的一半，网络实名预约售票，全程佩戴口罩，不售卖零食和饮料……保利国际影城天安门店经理李旭认为，观众对影城的疫情防控措施是理解、支持的。“大家已经在疫情环境下生活了半年，从餐饮到酒店等场所，防疫已经常态化。”他介绍，影城在得到主管部门可以开业的批示之后，对防疫做了充分细致的准备，例如备足防疫物资、全面消毒杀毒等。“影城需要给观众提供一个健康、安全的观影环境，提高影迷走进影城的信心和安全感。”

中国电影评论学会会长饶曙光认为，当前，电影院一定要把安全放在首位，“第一是安全，第二是安全，第三是安全。因为只有安全，有了这个基本的保障，观众的观影热情才可能恢复。”

有热情才有信心

记者观影后随机采访了同场的观众、“90后”惠先生。他说，看完《第一次的离别》后，接着还要换个影厅再看《多力特的奇幻冒险》。他告诉记者，最初看到影院7月20日复工的消息，特别激动，看到北京7月24日的售票信息，他惊喜地预订了两个场次的电影票。“这两部电影其实并不算我最喜欢的类型，但是终于等到了影院复工这一天，价格也便宜，已经很满足了。”惠先生住在丰台区宋家庄，家附近的影院暂时还未复工。这天，他专程跑了9公里多的路，到这里来看电影。

全国有千千万万像惠先生这样对电影抱有极大热情的影迷，尤其年轻人，他们是托起眼下电影市场的主力军。

中影和华夏两家发行公司早就公布了《寻梦环游记》《何以为家》《大鱼海棠》等数十部复映片单和《第一次的离别》等定档新片。部分复映片还是公益发行，让利影院，这种做法受到称赞。

保利影业北京天安门店是得到批准开业通知之后第一批挂上平台售票的影城。李旭介绍，7月24日首日营业，4个影厅排映18场影片，共650个座位，很快就基本售罄。“我们都非常激动、开心以及感激。观众和影迷并没有抛弃我们。”他说。继首日后，门店把更大的厅拿出来排片，场次和座位数有所增加。

为复工做出重要贡献的还有片方。大象伙伴影业创始人之一，《第一次的离别》监制、制片人秦晓宇说，之所以选在影院复工首日公映，最重要的原因是希望帮助影院尽快走出低谷。“我们跟影院是共生关系。帮助电影生态尽快恢复，就是帮助我们自己。这个时刻极其需要电影产业上下游的所有人齐心协力，抱团取暖。”他认为，经历了疫情和影院175天停摆，大家都有很多关于离愁别绪的感受，这部电影讲述了离别，也书写了成长，能够唤起大家对未来的希望和美好期许，契合当下的社会氛围。他们还跟影院一起做复工的仪式性观影，以“久别盼重逢，电影回来了”的主题和电影院一起迎接观众。影片在复工首日获得了30%的高排片率，上海贡献了50万元的票房。虽然首周末因为其他两部引进片的上映，导致排片率下降到3.2%；虽然北京复工略晚，使影片与这个文艺片观众聚集地没能充分接触，但秦晓宇对影片一周来的表现感到欣慰。

饶曙光将影院复工一周来的总体态势形容为“稳中有升，进入恢复期的平稳阶段”。他强调，不能简单地以票房论英雄，“我们要保持足够的耐心。在电影业恢复和过渡的过程中，可能还会遇到一些反复。我们宁肯把困难估计得更充分一些，做好各方面的相关工作，推动电影业新的健康可持续繁荣发展。”

有互联网也要有大银幕

7月25日晚，有两场有关电影的活动在线上举行，吸引了影迷的注意。一场是万达电影开启抖音直播首航，特邀影评人沙丹作为嘉宾，与主播一起分享万达电影官方公布的复映片单中一些经典电影的看点。另一场是鲜蜂影视工业学园与北京电影学院合作举办的“暑期·云观影 北电学霸带你看大片”活动，北京电影学院16级表演本科国际班的郑如希带领大家云观影《特洛伊》。鲜蜂影视工业学园负责人周海峰表示，“疫情尚未结束，电影人对互联网的认知和应用都有不足，需要把课补上”。他认为，疫情防控打破了传统的交流方式，相当于封住了一道门，但是又打开了互联网这扇窗，大家要适应借这扇窗交流的新形式。

秦晓宇也认为，疫情给电影人提了一个醒，就是要加强线上的创作和宣发，院线电影不应该是影视行业的唯一指向。“在影院停业这段时间，我们在线上发行了纪录片《出路》等。”他说。

从疫情到现在，电影行业发生了深刻的结构性变化，一部分观众可能已经习惯了在网上看电影。但业内人士也指出，目前仅通过网络并不能保证完全收回一部中等成本以上电影的投资，还是要依赖大银幕。采访中，大家都表达了对未来电影业克服困难、繁荣发展的乐观态度。

看到影院8月份的部分片单后，惠先生很兴奋，他希望到那时家附近的影院也能开业，痛痛快快地大看一番。

秦晓宇说，电影市场的恢复特别需要大片的带动，希望国产大片尽快入局，也希望有关部门根据有关情况及时调整，在做好防疫工作的前提下，适当放宽全场1/3座位和售卖品的限制。

对于整个电影行业来说，目前仍有一些难点。比如，一般影城都位于商业体内，面临租金压力，很多影城与业主在关于疫情期间的减租降租方面还没有达成共识，需要主管部门从房租、税收等方面加快落实解危纾困的扶持政策。张信生说：“一直以来，电影都以一种独具魅力的文化娱乐模式存在着。大银幕的画面、音质有着无穷魅力和无与伦比的冲击力，是无法取代的。希望观众们能够对影院有信心，回归影院。”