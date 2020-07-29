浦溪河是安徽省黄山市黄山区的母亲河，它从黄山之巅泻下，一路穿山越谷，绕村过巷，直至汇入那万顷碧波——太平湖。生在浦溪河畔，我日夜见识它的成长，它的旧貌新颜，它的华丽转身。

小时候，我眼中的浦溪河是朴素的，宛如村姑或邻家小妹。河堤纯朴，天然生成，河水和泥土亲密接触。河岸生长着茂密的树木，有樟树、柳树、槠树，还有各种杂木，组成绿色长廊，河水在长廊中旖旎，宛如半遮面的弹琴女子。河水清冽，宛如婴孩的眼睛，或者流动的镜面，蓝天白云揽水自照，飞鸟也不时留下倩影。成群结队的长条、鲶鱼、勾嘴鱼和花斑鱼，将浦溪河当做家园和乐园。你濯洗或游泳，鱼会麇集而至，宛如你的玩伴或宠物。村民荡着划子捕鱼绝对是一景。早晨雾气浓妆淡抹，划子的欸乃声也或隐或现，蹦跳的鱼如白亮的音符，擦亮了早晨。春雨或秋凉时分，河岸垂钓，使江南的河畔多了一份流动的景。

记不清从何时起，浦溪河开始蒙尘染垢，河水不再清波荡漾，浑浊泛黄，鱼虾也隐迹匿踪。眼前的景象让我们怯步。河岸崩塌，泥土严重流失，树木稀疏。尽管此时两岸垒起了两层小楼，灰瓦平房渐渐不见，村庄开始弥漫城镇的气象，但浦溪河却日渐衣衫褴褛，成了令人忧伤的河。

我多想浦溪河恢复往日的丽容，鱼翔浅底，水漾清波，让人怜爱。终于，在日盼夜望中，满目疮痍的浦溪河被政府纳入改造名册。工人进场了，大型机械来了，一场声势浩大的浦溪河改造大幕正式拉开，浦溪河开始一点点展露新颜。

如今的浦溪河如破茧的蝶，我漫步浦溪河畔，总觉步步是景。观景大道在沿河两岸龙蛇游走，水磨石铺就的路面走上去惬意舒坦，人行道、自行车道界限分明，人车通行两不碍。一路绿草相伴，绿树相依，时有凉亭、长椅供人们歇下疲惫的脚步。护岸的石堤分层推进，每层又用绿树或草坪相隔，有的地方依凭自然的泥岸土坡，草木护驾，让生态美尽显。许多河渚就地围堰，栽花植树，依托自然、回归自然的理念体现在浦溪河的每一个细节中。

河上新建了数座气势恢宏的桥，有行车走人、可立可坐的廊桥，有双向四车道钢筋混凝土桥，还有如弯月的钢架结构的观景桥，与原先的几座旧桥并驾齐驱，组成了桥的丰富景观，不时可见人们在桥上驻足留影。

浦溪河两岸新辟了不少大小广场。最有名的要数有“小上海外滩”之称的沙滩广场，上面不仅铺有专门从外地运来的干净白亮的细沙，供小孩游乐，还有宽大的塑胶场地，大人可席地而坐，揽风赏月，小孩则在旁蹦跳嬉戏，几架月亮状的秋千更是让老幼欣喜。每逢节假日，这里就会成为人气打卡地。日月广场也很有名，这里卧有一座在全国都享有大名的球幕影院，老远就可看到它的身影。这里的广场分为好几片，跳舞、溜冰、骑车各不相碍。

现在的浦溪河已成为一条青春、时尚、美丽的河，闲暇时或节假日来此散步的、骑车的、拍摄的或垂钓的人络绎不绝，欢歌笑语与浦溪河水一同流淌着，流淌出一幅小城奔小康的美丽图景。