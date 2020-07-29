临床人员缺口大药学发展前景好

医学类专业是很多考生心仪的重点学科之一。新冠肺炎疫情暴发后，医生职业的社会声望空前提高，奋战在一线的医护人员感动了社会，也感召着今年的考生。但是医学是一庞大的学科体系，只有了解得深刻，选择才会更加理性。

久负盛名的老牌医科院校中，素有“北协和，南湘雅”之称，但随着“双一流”学科的持续推进，学医也有了更多选择。医学类专业中进入“双一流”建设的高校共有21所，如北京大学，北京协和医学院、天津医科大学、复旦大学、上海交通大学、上海中医药大学、中国药科大学等。可见，首选医科类的同学拥有很大选择余地。

医科类专业较多，大致可以分为基础医学、临床医学、专科医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学和中医类等类。基础医学培养医学高级专门人才。其具备自然科学、生命科学和医学科学基本理论知识和实验技能，能够在高等医学院校和医学科研机构等部门从事基础医学各学科的教学、科学研究及基础与临床相结合的医学实验研究工作。药学主要培养能在药物制剂和与制剂技术相关联的领域从事研究、开发、工艺设计、生产技术改进和质量控制等方面工作的高级科学技术人才。专科医学包括口腔科、眼科、外科、内科、儿科等，学习和研究领域较为聚焦。此外，医科类专业还有许多选择，如影像学、精神医学、运动医学等，考生可以据此先做功课，充分了解诸多专业的培养方案，看看与自己的兴趣和理想是否匹配。

目前，我国的医学类专业学制均为五年，相对于其他专业，医学生的学习时限较长，也有本硕连读制。选择学医关键要看有无“医者仁心、悬壶济世”的奉献精神、不断学习的毅力、持之以恒的决心和平和心态。

对于只想读本科的考生来说，首先可以考虑临床医学。从此次疫情反映的情况看，临床医学专业人员的缺口依然很大。其中，除了进入各大医院的专业人才以外，全科医生的培养也是未来基层医疗卫生事业的重点。其次，疫情后的预防医学专业有可能会有扩招的趋势。再次，随着人口老龄化和“医养结合”的推行，国家逐步加大中医药学、护理学、康复治疗学等专业的培养力度。

对于以科研为主的同学来说，有三个趋势值得关注。一是药学专业的发展前景广阔。今年2月，国家卫健委等六部门出台《关于加强医疗机构药事管理 促进合理用药的意见》，明确提出要加强药学人才培养，同时，疫情中暴露出部分重大疾病治疗药物自主研发能力不足，本质上源自药品研发人才的不足。继续深造，是从事研发工作的基础。二是生物工程学，包括医学工程学、修补工程学、人类工程学和仿生学等分支领域，主要是对生物体的构造和机能进行工程学分析，是含金量较高的交叉学科。三是全球健康学，就业方向主要从事全球健康领域的理论研究、政策评估、国际卫生资源整合和全球疾病控制等方面的工作。这既是国家战略需要，也是适应全球卫生合作和发展的需要。

（作者：买雪燕，系青海师范大学教育学院副教授；洪成文，系北京师范大学高等教育研究院教授）