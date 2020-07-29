人民时评：采取有效措施把黑土地保护好利用好

夯实国家粮食安全基础，必须在实行最严格的耕地保护制度的同时，加强耕地质量建设，构建综合治理技术体系

耕地保护不仅要以保障粮食产能为首要任务，确保“吃得饱”，还要为提供高品质的农产品奠定良好的资源环境基础，实现“吃得好、吃得健康”

近日，习近平总书记在吉林考察时强调，“采取有效措施切实把黑土地这个‘耕地中的大熊猫’保护好、利用好，使之永远造福人民”。这一关于黑土地保护的重要指示再次表明，粮食安全这根弦任何时候都不能松，保障粮食安全必须守好基本田。

万物土中生，有土斯有粮。东北地区以珍贵稀有的黑土地资源而闻名，是我国重要的粮食生产优势区、最大的商品粮生产基地。以吉林松辽平原为例，当地就有“黄金玉米带”“大豆之乡”的美誉。回顾历史，上世纪50年代末开发北大荒时，面对广袤而肥沃的黑土地，人们发出了“捏把黑土冒油花，插根筷子能发芽”的赞叹。如今，东北黑土地上产出的粮食总产量和商品粮分别占全国的1/4和1/3，足见黑土地作为粮食生产战略资源的重要价值。同时也要看到，几十年来的高产稳产，不可避免会对黑土地肥力造成一定透支，出现土壤有机质下降等问题。

还应看到，人多地少的国情，使我国农业生产一直处于高投入、高产出状态，耕地长期高强度、超负荷利用。保障粮食安全，关键是要保障粮食生产能力，确保需要的时候能够产得出、供得上。因此，要加强农田建设和耕地保护，加强耕地土壤改良、地力培肥和治理修复，全面提升耕地质量，让耕地在保障国家粮食安全方面更好发挥基础支撑作用。党的十八大以来，从中央到地方以“藏粮于地、藏粮于技”战略为抓手，积极开展耕地质量建设与保护工作，努力实现农业绿色可持续发展。守好用好“饭碗田”，筑牢粮食安全底线，才能为应对各种风险和挑战赢得主动。

以前拼面积、比产量，现在拼绿色、比质量，粮食生产正在进入高质量发展新阶段。如今，在东北农村，很多农家院子里都停放着免耕播种机。随着农民土地保护意识的增强，“保护性耕作”正在黑土地上悄然兴起。例如，利用现代耕作技术让农作物秸秆覆盖还田，能够有效减轻土壤风蚀水蚀、增加土壤肥力和保墒抗旱能力，提高农业生态和经济效益。数据显示，全秸秆覆盖免耕5年后，土壤有机质能增加20％左右。耕地质量变化是渐进性的，肥力流失小问题难发现、大问题难治理，恢复起来需要一个较长时间的过程。夯实国家粮食安全基础，必须在实行最严格的耕地保护制度的同时，加强耕地质量建设，构建综合治理技术体系，通过系统治理、综合施策，采取工程、农艺、生物等措施，让各类型耕地永葆肥力。

民为国基，谷为民命。眼下夏粮已实现“十七连丰”，作为全年粮食产量“大头”的秋粮正处于田间管理关键期。耕地保护不仅要以保障粮食产能为首要任务，确保“吃得饱”，还要为提供高品质的农产品奠定良好的资源环境基础，实现“吃得好、吃得健康”。像重视保护大熊猫一样重视保护黑土地，增加绿色优质产品供给，推动大国粮仓向绿色粮仓、绿色厨房转型升级，“中国饭碗”一定能更好满足人民美好生活需要，为经济高质量发展提供更有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 05 版）