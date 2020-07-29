热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

孙春兰在辽宁调研时强调

毫不放松抓好常态化疫情防控 坚决防止疫情反弹

2020年07月29日08:35 来源：人民网－人民日报

新华社大连7月28日电  为深入贯彻习近平总书记重要指示、落实李克强总理批示要求，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰27日至28日到辽宁省大连市调研疫情防控工作，强调要落实党中央、国务院决策部署，抓实抓细常态化疫情防控各项措施，外防输入、内防反弹、严防输出，遏制疫情扩散蔓延，巩固疫情防控成果。

孙春兰实地考察了海关、社区、企业、医院、医学院校，详细了解重点场所防控和核酸检测、物资保障、患者救治、公共卫生人才培养等情况，听取疫情防控工作汇报。她充分肯定辽宁省和大连市前期防控工作，要求采取坚决果断措施，严防反弹，统筹运用好包括第三方在内的检测机构，快速进行全员筛查，及早把感染者集中隔离、精心治疗，严格社区等重点场所管控。要严防输入，口岸实行人物同查，所有入境人员闭环管理，对进口货物加大检验检疫力度，守好疫情防控的国门。要严防输出，坚决落实对离开大连人员进行核酸检测、信息推送、追踪管理措施，不使疫情扩散到其他地区。

孙春兰召开流调溯源工作专题会议，指出查找源头是科学精准防控的重要环节，要开阔思路，不放过任何一条线索，依法追查到底。要抽调公共卫生、信息技术等方面的精干力量组成专班，深入细致做好流行病学调查，做到传统流行病学与现代信息技术、现场流调与临床诊治、流调分析与实验室比对、查人与查物、境内与境外相结合，尽快把疫情传播的脉络搞清楚，力争在溯源上有所突破。

近期我国局部地区出现零星散发或聚集性疫情，防控任务依然艰巨，不能有任何松懈麻痹。孙春兰强调，要完善常态化防控机制，抽调精兵强将成立相对固定的流调溯源、医疗救治、中医药专业团队，建立核酸检测目录管理制度，形成区域机动力量。要研究制定针对不同场景、不同风险等级的处置规范，加强培训和演练，提高处置疫情专业化水平。一旦发生疫情，各地区各部门要迅速进入战时状态，加强统一指挥、统一调度，落实“四早”要求，压实“四方”责任，确保迅速控制疫情，最大限度降低对经济社会的影响。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn