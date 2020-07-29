热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

截至6月底 全国高标准农田建设目标完成过半

2020年07月29日08:34 来源：人民网－人民日报

本报北京7月28日电  （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：截至6月底，全国已建成高标准农田面积4338.5万亩，占年度8000万亩任务量的54.2%，2020年高标准农田建设目标完成过半。

今年以来，为加快推进高标准农田建设，农业农村部积极会商财政部、国家发展改革委，加快落实农田建设2020年中央补助资金，并督促各地加大地方财政投入，指导地方利用高标准农田建设新增耕地指标调剂收益、发行地方政府专项债等，多渠道落实建设资金。目前，中央财政转移支付和中央预算内投资两个渠道已全部下达2020年农田建设补助资金867亿元，比上年增加7.8亿元。

依据《高标准农田建设评价激励实施办法》，今年农业农村部再次对各省（市、区）高标准农田建设成效情况进行综合评价，有力调动了地方的建设积极性。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn