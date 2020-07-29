截至6月底 全国高标准农田建设目标完成过半

本报北京7月28日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：截至6月底，全国已建成高标准农田面积4338.5万亩，占年度8000万亩任务量的54.2%，2020年高标准农田建设目标完成过半。

今年以来，为加快推进高标准农田建设，农业农村部积极会商财政部、国家发展改革委，加快落实农田建设2020年中央补助资金，并督促各地加大地方财政投入，指导地方利用高标准农田建设新增耕地指标调剂收益、发行地方政府专项债等，多渠道落实建设资金。目前，中央财政转移支付和中央预算内投资两个渠道已全部下达2020年农田建设补助资金867亿元，比上年增加7.8亿元。

依据《高标准农田建设评价激励实施办法》，今年农业农村部再次对各省（市、区）高标准农田建设成效情况进行综合评价，有力调动了地方的建设积极性。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 10 版）