天津农村生活垃圾无害化处理率超九成

本报天津7月28日电 （记者富子梅）记者从日前召开的天津农村人居环境整治攻坚推进会上获悉：天津自2018年启动实施农村人居环境整治三年行动以来，取得阶段性显著成效。截至目前，全市农村生活垃圾“村收、镇运、区处理”体系基本建成，无害化处理率达到96%；农村生活污水处理设施建设有序推进，现状保留村庄生活污水处理设施覆盖率达到82.3%；启动新一轮农村厕所改造提升工程，农村卫生厕所普及率达到78.2%；农村全域清洁化工程深入实施，“干净、整洁、有序、美化”的人居环境初步形成；规模化畜禽养殖场粪污治理工程全面完成，粪污处理设施配套率达到100%。

天津市主要负责同志在会上强调，要牢牢把握实施乡村振兴战略的有利契机，把农村人居环境整治作为完善和优化农业投资环境、保障和改善民生、增加绿色资本和绿色财富的重要举措，以环境质量提升服务乡村全面振兴；要牢牢把握常态化疫情防控的有利契机，把农村人居环境整治作为阻断病毒传播、维护群众生命健康安全的基础性工作，大力开展爱国卫生运动，引导农民群众养成文明卫生的生活方式；要牢牢把握生态文明建设的有利契机，与天津大力推进的生态湿地修复保护、绿色生态屏障建设、海岸线生态综合治理等生态工程紧密结合起来，呵护好山水林田湖草，最大限度保留自然风貌，留住质朴，留住乡愁，彰显天津特色的乡土风情、独特韵味。

下一步，天津将聚焦顽症，强化路边、河边、田边、村边、屋边“五边”整治，实施“层级有序、标准明确、全域覆盖”的三级网格整治管理，下功夫增强村民主人翁意识，让群众切实成为农村人居环境整治的参与者、建设者、受益者。

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 06 版）