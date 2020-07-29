六成体育健身场所恢复开放

健身、游泳、打球……随着北京疫情防控等级降为三级，区内各体育场馆也逐步恢复开放，满足市民对开展体育运动的需求。日前，记者从经开区社会事业局获悉，截至7月27日，区内体育场馆已有35家恢复营业，占总数的60%以上。

“您好，请扫描健康宝出示一下！”7月27日晚上7点多，被淡淡夜色笼罩的城乡世纪广场B1层光猪圈健身房内，正迎来一波运动健身潮，不时有年轻人背着运动包前往。室内，跑步机、举重等健身器材区域，三三两两分散着健身的年轻人。记者在现场看到，门店入口处的前台桌面上除了摆放着健身房宣传折页，还张贴了健康宝二维码，放置了免洗消毒洗手液等防疫物资。据门店工作人员介绍，这是根据经开区社会事业局要求设置的防疫检测点，同时，在此次开业前，门店还提交了日常防疫工作方案、突发事件应急预案、复岗工作人员信息等资料，并对健身房实施最大容纳人数50%的限流措施。

与此同时，B1层另一端的爱射箭俱乐部也已开门接客。在门店入口处的玻璃门上张贴的A4纸上，“7月27日已消毒”的字样醒目清晰。据了解，该俱乐部恢复营业后，每天都会对场馆内区域进行全面消毒，并保持场馆内通风，对射箭所用器材实行“一人一用一消毒”的防疫标准。微信扫码、洗手消毒……两位消费者配合门店工作人员完成防疫流程后，佩戴口罩在店内参观环境、询问课程。“太想念到健身场馆运动的感觉了，这不前几天听说开放了就专门抽空过来看看，想着报个课程！”年轻职工小武笑着说。

相同的场景也出现在区内其他体育健身场所。据悉，自7月21日收到北京市体育局关于健身场所有序开放的通知后，经开区社会事业局便着手推进相关工作，迅速将消息通知区内各健身场所，协助其正确解读文件，做好开业准备。并在门店提出复业申请后，采取逐个到现场开展检查、验收，对发现的问题及不足提出整改意见，确保各项防疫措施落实到位后才允许其开业。对于从事高危运动的游泳场馆，该局还要求其在开业前重点做好水电气等设施设备的安全检查，集中空调通风系统的清洗消毒等。

据介绍，区内共有53家体育健身场所，目前已有35家恢复营业，其中，游泳场所7处。接下来，社区事业局在有序推进区内剩余体育健身场所开放的同时，也将继续对已开业的体育场馆进行防疫、安全方面的检查，并对各体育健身场所工作人员开展技能培训，保障群众身体健康及生命安全。

为给市民开展体育运动提供便利，文末列出了区内已开放的35家体育健身场所的具体名称及地址，市民可选择就近场所前往。疫情防控期间，市民应佩戴口罩做好自身防护，并配合各体育健身场所工作人员落实各项防疫措施。（融媒体中心记者 于晓玲）