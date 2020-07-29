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国家发改委：今年公共卫生投资额将是去年两倍

2020年07月29日07:59 来源：中国青年报

　　本报北京7月28日电（中青报·中青网记者 刘昶荣）在国务院新闻办今天召开的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委社会司司长欧晓理表示，今年中央预算内投资用于公共卫生相关项目建设的投资总量将是去年的两倍，缩减其他一些专项，集中支持公共卫生领域建设。

　　此次吹风会旨在介绍近日国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（以下简称《任务》）。《任务》明确提出要加强公共卫生体系建设，包括改革完善疾病预防控制体系、完善传染病监测预警系统、健全公共卫生应急物资保障体系、做好秋冬季新冠肺炎疫情防控、加强公共卫生队伍建设等内容。

　　针对新冠肺炎疫情中暴露出来的我国公共卫生体系的短板，欧晓理指出，未来将强化发热门诊的接诊能力，所有二级以上综合医院要重点落实“三区两通道”要求，合理布局诊室、留观室、候诊区，扩大等候间距，配齐筛查所需的设施设备。还要强化可转换ICU的救治能力,强化医疗废弃物的处置能力,强化实验室的检测能力，支持每个省改造升级1-3所重大疫情救治基地，承担危重患者救治和重要医疗设备储备任务。

　　来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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