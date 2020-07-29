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夏天，李斯特菌往往藏身于这些“隐秘角落”

2020年07月29日07:47 来源：北京青年报

这半年多来，新冠病毒把全世界百姓都折腾得不轻，在大家都积极防御新冠病毒的同时，我们还要小心一个致命杀手——李斯特菌。因为，随着夏季伏天的到来，许多致病菌迎来了一年当中温湿度最适宜的时节，李斯特菌就是其中之一。

近年来，李斯特菌致病致命的新闻也是屡见报端，年初美国更是暴发了大规模感染，许多小伙伴看到消息吓得赶紧扔掉了冰箱里的储备或手里的报纸。

老李不是搞音乐的吗，怎么干上黑道了？您是多知多懂，不过这个菌的命名并不是那个音乐家李斯特，而是另一位很有影响的外科大夫，虽然他们基本处于同一时代，但是好得跟俩人似的。好了，名字由来不是关键，下面我们来介绍一下这个可怕的细菌。

李斯特菌，全称单核细胞增生性李斯特菌。在食品腐败微生物界（一听就不是什么正经界）可以说是大名鼎鼎，它能污染多种多样的食物，肉类、蛋类、禽类、海产品、乳制品、蔬菜，都不挑；有十分顽强生命力，面对恶劣环境，诸如干燥、高盐、寒冷，都有两把刷子；更厉害的是，它还能引起人类比较严重的疾病，脑膜炎、败血症、心内膜炎、新生儿感染等，免疫力低下的老人、婴幼儿、孕妇尤其容易被盯上……真是默默无语两眼泪，耳边响起《小白船》。

李斯特菌藏身的隐秘角落，都有哪些地方呢？

隐秘角落1：生熟混用的砧板刀具

生的肉、蛋、海鲜、禽类等，非常容易携带致病菌，生熟混用的砧板刀具会把这些致病菌传递到马上就入口的熟食、瓜果上，进而导致人的感染。

隐秘角落2：未经杀菌处理的乳制品

乳制品是李斯特寄生的美妙温床，无论任何季节，饮用牛奶或者食用其他乳制品都要注意一定要经过杀菌处理，妥善贮存。

隐秘角落3：看起来最安全的冰箱

冰箱冷藏区理论上是0℃至4℃，但是实际上，冰箱的温控范围较大，加上经常开关门，并不能保障食物的最佳保鲜状态。不仅如此，冰箱的低温环境也只是抑制了普通嗜温菌的增殖，而像李斯特菌这种不怕冷的危险分子，仍然保持着增殖状态。

盘点出李斯特菌的踪迹，我们就好下手整顿了，结合世界卫生组织的《食品安全五大要点》，以下是防范老李5句口诀。

1.保持清洁是关键，厨房卫生成习惯

相信疫情之下的大家早已养成了出入洗手的好习惯，但是博姐姐仍然提醒大家，处理食物之前要清洁双手，保障厨房和准备食品的场所洁净，避免蚊虫、鼠类和其他动物进入厨房和接近食物。

2.冰箱不是保险箱，正确使用才不慌

冰箱正确使用小贴士：一是生熟分开放置。最好用密闭的容器或者保鲜膜将各类食物分开，避免交叉污染。

同时，冷冻肉类即用即化，勤拿少取，比如大块的肉改成小份再冷冻，避免二次解冻，也尽量不在室温下解冻；二是切忌堆满冰箱。乱堆乱放满满当当的食物大大降低了冰箱内循环空间，影响冷藏效果；三是冰箱要定期清洁。保持内部干燥不积霜。

3.生熟加工要分开，老李就得说拜拜

为处理生食单独准备一套砧板刀具和器皿，每次使用后洗净、晾干。

4.生食不仅要煮熟，妥善放置无忧愁

李斯特菌虽然难搞，也不是没有弱点，它怕热。因此，食物要熟透，室温下放置不要超过两小时；冷藏食品及时食用；剩菜剩饭只热一次，而且食用时应当先确保外观风味无异再进行彻底加热，不给致病菌可乘之机。

5.安全水源和食材，夏日才能放心嗨

选择安全来源的水和新鲜的食物，不喝生水和生奶，果蔬食用前要洗净，不吃来路不明的动物制品。

文/高洁 （河北农业大学食品学院副教授） 李希羽 （河北农业大学食品学院博士）

(责编：许晓华、李轶群)


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