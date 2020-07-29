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公安部：上半年破获1.6万起涉疫情诈骗犯罪

2020年07月29日07:37 来源：北京青年报

7月28日，公安部召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况。公安部刑事侦查局局长刘忠义通报，上半年，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名，同比分别上升73.7%、78.4%。其中，从严从重从快打击涉疫情诈骗犯罪，共破案1.6万起，抓获犯罪嫌疑人7506名。

刘忠义介绍，今年以来，公安部组织开展“云剑—2020”、“长城2号”、“510”等专项打击行动。其中，集中打击网络贷款、网络刷单、杀猪盘、冒充客服等4类电信网络诈骗高发类犯罪，共捣毁窝点2460个，抓获嫌疑人1.9万名，破获案件2.3万起。高发类案得到有效遏制，网络贷款类案件占比由年初的40%下降至20%，网络刷单诈骗日均发案下降30%，杀猪盘案件造成的损失数环比下降25%，冒充客服类案件连续两个月发案环比下降。

同时，严厉打击为电信网络诈骗提供服务的黑灰产犯罪，共捣毁黑灰产犯罪窝点7200余个，查处黑灰产犯罪嫌疑人3.2万名。对诈骗窝点集中、黑灰产泛滥、行业问题突出的重点地域实施红黄牌警告和挂牌整治制度。

此外，强化技术反制和资金拦截，累计拦截诈骗电话1.2亿个、封堵诈骗域名网址21万个，为群众直接避免经济损失666亿元。全力落实预警劝阻措施，开通96110反诈预警专号，累计防止561万名群众被骗。

公安部刑事侦查局二级巡视员郑翔介绍，今年上半年受疫情影响，生产生活加速向网上转移。贷款类诈骗、兼职刷单类诈骗、冒充客服退款诈骗、虚假购物诈骗、冒充公检法诈骗等五类案发案占比超过70%。“要切实提高警惕，增强防范意识，避免上当受骗遭受财产损失和不法侵害。”

针对诈骗窝点多设在境外这一情况，刘忠义表示，将按照“长城2号”打击跨境电信网络诈骗犯罪专项行动部署要求，不断创新手段，调整打法，全面加强国际执法合作，及时捣毁境外诈骗窝点。同时，对诈骗窝点的骨干、头目，发布国际刑警红色通缉令，以最大的力度、最强的手段，对逃犯围追堵截，全力缉捕。哪怕逃到天涯海角，也要缉捕归案。“在此，也正告境外诈骗分子立即悬崖勒马，尽快回国自首，争取宽大处理。”（记者 高语阳）

(责编：许晓华、李轶群)


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