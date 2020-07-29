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应对突发公共卫生事件需各方参与综合治理

2020年07月29日07:36 来源：北京青年报

7月28日，北京市第十五届人大常委会第二十三次会议召开，《北京市突发公共卫生事件应急条例（草案）》（简称《条例（草案）》）提交审议。《条例（草案）》提出，本市构建突发公共卫生事件动态监测系统，建立突发公共卫生事件信息报告制度，建立健全网络直报机制；突发公共卫生事件发生后，政府可采取停工、停业、停课等14项应急措施。（相关报道见A4版）

进入常态化疫情防控，一些地方在总结前期防控经验教训的基础上，开始修订或制定“地方版”突发公共卫生事件应急制度。如“深圳版”征求意见稿中鼓励保护“内部举报人”，北京《条例（草案）》明确政府可采取14项应急举措，均引起公众广泛关注。

《条例（草案）》共7章54条，包括总则、应急准备、监测预警、应急处置、应急保障、法律责任等，围绕突发公共卫生事件应急进行了全面设计。其中发挥大数据、云计算、移动通信等先进技术作用，政府可采取14项应急措施等，都从今年抗击疫情中汲取了经验。

上述14项应急措施没有一项是多余的。比如，停工、停业、停课以及限制或者停止使用有关公共场所、限制或者停止人群聚集活动等，主要都是为了防止疫情传播，保护市民生命健康。这些举措在上半年成功控制疫情中发挥了重要作用。

再比如，稳定市场价格，对特定应急物资或者其他商品实施价格干预措施，这既有利于应对突发公共卫生事件，也有利于保障民生和市场稳定。如果不采取这些应急举措，某些商家会趁“疫”涨价，大发“疫情财”。

从14项应急措施的具体内容看，虽然是政府可以采取的措施，但需要有关各方的理解与配合。如临时征用房屋、交通工具以及相关设施、设备，就需要所有权人理解并提供相应支持；对道路、交通枢纽和交通工具进行管控，需要公路管理、交管、交通等方面积极配合。

突发公共卫生事件应急不是政府的“独角戏”，而是需要各方理解、配合、支持的“大合奏”，是推进国家治理体系和治理能力现代化的具体实践。北京市《条例（草案）》正式通过之后，一个重要工作就是向广大市民和社会各方宣传普及，让各方充分意识到配合政府应急措施是法定义务，而配合政府采取应急举措最终也会让各方受益。

14项应急措施写入《条例》，为政府行使权力、履行职责提供了法律依据，让政府应对突发公共卫生事件进入法治轨道。同时，14项应急措施要想得到各方理解配合，也要明确采取每项措施的前提条件以及每项措施的退出机制，如果政府采取的措施导致私权减损，应当按照合理的标准予以补偿。

将已有的科学经验和有效做法上升为立法，是一种成熟的立法思路。北京、深圳等地按照这种思路完善突发公共卫生事件应急制度，期待更多地方也能按照这种立法思路，及时弥补应对突发公共卫生事件的制度短板。

另外，国家层面的《突发事件应对法》《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》也应适时修订。以政府采取应急措施为例，这三部法律法规都有涉及，但有的措施内容相对简单，有的措施比较分散，实际效用恐有不足。北京《条例（草案）》以专章统揽14项应急措施，这种思路值得借鉴。（老鹰）

(责编：许晓华、李轶群)


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