成都市二医院打造的这个平台为医院党建工作带来怎样的改变？

一所大型三甲综合性医院如何做好党建工作？这也许是一个没有标准答案的问题。

虽然在“如何做好”上没有标准答案，但几乎所有的公立医院在推动党建工作时遇到的困难却是类似的：党员分布在各个临床科室，随着医护人员的倒班、门诊、手术、会诊等一系列忙碌的工作，要将一个支部或一个党小组的党员同志凑拢开一次会是一件不容易的事情。不过，在成都的公立医院，这种方式或许将成为历史：成都市第二人民医院在四川省首推的“仁济智慧党建”（以下称“智慧党建”）创新实践，不仅减轻党务工作人员的工作量，更重要的是提高了党建工作各参与方的工作效率。

这种“智慧党建”究竟是如何“智慧”的？这项工作是如何得到推动的？医院党务工作者及基层党员又是如何看待的？今天是“七一”建党节，在这个特殊的日子，让我们共同来关注成都市第二人民医院“智慧党建”的创新实践。

“仁济智慧党建”的诞生：

就像雕刻艺术品一样，去打磨一个党员学习平台

成都市第二人民医院是一家有着百余年历史的大型综合性医院，全院有62个支部，仅在职党员就达到789名。如何带好党员队伍、如何发挥党员的先锋模范作用、如何成为更好的基层堡垒？一直以来都是该院党委在思考和推动的事情。

该院党委书记徐荣华说，2018年“七一”前夕，中共中央办公厅印发了《关于加强公立医院党的建设工作意见》，要求公立医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用，“从那时开始，我们就在积极地去思考，如何根据医院自身特点去推动党建工作，并让党建工作接地气、更便捷、有实效，后来我们想到：党建也要‘智慧化’。”

在市二医院党委的部署中，“智慧党建”应该是具有多个方面功能的，不仅要让每个党员在这个平台上实现学习提高，还可以上传下达、凝心聚力以及党费缴纳等，最终体现党建工作便捷、务实、高效的特点。

在经过反复的研究和论证后，去年12月，该院进行“智慧党建”平台的建设并将“智慧党建”平台建设列入医院“三重”（重点工作、重点环节、重点项目）工作。今年4月23日，这个市属公立医院首个“智慧党建”平台在市二医院全面进行软件试用，并于6月正式在全院推广使用。为了让软件更接地气、方便党员使用，院党委深入到全院每个支部去收集大家在使用中遇到的问题以及建议，就像雕刻一件艺术品一样，反复去琢磨如何让平台用起来更好。

党务工作者和基层党员的经历：

医院的性质使然，开会凑不齐是常态

成都市第二人民医院打造“智慧党建”平台花费了大力气，这一平台一经投用，该院党务工作者及基层党员的感慨就出来了。

王文敏是一名经验丰富的党务工作者，她曾经在大外科担任过10年的支部书记，她告诉记者，以前的党务工作做起来难度比现在大多了，“不是因为党员不积极，而是基于医疗机构的特殊性质。”

她说，以前，作为支部书记，她的工作就是要组织大家学习、传达重要文件精神、掌握党员思想动态、凝聚每个人让大家成为一个优秀的集体，“但要聚齐支部每个党员开个会太难了。”大外科的党员主要集中在临床一线，“任何时候，总是有人请假，这些请假的人要么是在做手术，要么是在会诊，要么就是在坐门诊或者外出开学术会议，到会的人如果能够达到80%就非常好了。”

而对于没有到现场参加支部会议的党员，她总会等他们有空的时候到科室去传达会议精神，将工作面对面布置下去，“现在使用仁济党建了，支部学习更方便。临床医生们真正可以思想政治学习和业务两手抓、两手硬。”

市二医院血液病与风湿免疫病科支部书记、主任杨雷又有着另外一番感受。他告诉记者，作为医生、科室管理者，每天总有一大堆事情等着他去做，“早上8点上班，交班、查房、安排科务、讨论病案，通常情况下，这些工作做完，差不多就快要中午了，下午的安排基本上是病案会诊、讨论、组织业务学习等，中间还会不断有其他工作加塞进来。”他说，支部召集开会，知道很重要，但有时就是脱不开身，有时候不得不请假，“落下的党内学习，只有下来补。”

作为临床一线的党员，市二医院皮肤科医生程孝顶是著名的“鞋带医生”，他每次在为老年患者做完针灸埋线治疗后，总会主动蹲下来帮老人系好鞋带，深得患者喜爱和敬重。他告诉记者，他早上8点上班一直要忙到傍晚6点，中午仅有一个小时用于吃饭和休息，“面对如此多患者，当支部通知要开会的时候会很纠结，党会、党课和患者的治疗都重要，但是同时兼顾，确实比较难……”

不论是医院的党务工作者，还是临床一线的党员，他们的亲身经历都在传递着同样一个信息：传统的党建工作模式有待革新。而如今，市二医院“智慧党建”平台的全院覆盖，彻底终结了他们的“纠结”。

这个“智慧党建”平台究竟有着怎样神奇的功能？

被整合起来的零碎时间：

让时间更有价值，让学习都更有效率

市二医院党委从去年底开始就一直专注于“智慧党建”平台的建设，在他看来，这个平台的最大必要性有两点：

第一是在党务工作、党员信息化服务、党员关系转接及党员干部教育培训等各个环节上实现信息化管理，以减轻党务工作人员的工作量，提高党建工作参与方的工作效率。

第二是将传统党务工作与互联网技术相结合，使得繁琐的日常管理工作得到简化整合优化，减少以往手工操作、人工管理存在的随意性、模糊性，实现量化统计、实时分析、精细化、智能化、人文化和科学化。

组织科负责人刘琳点开“智慧党建”APP告诉记者：“你看，现在党费可以在上面缴，可以在上面学习，还可以递交各类个人申请，有意见和建议也能通过APP上传。医生护士一旦忙起来，很少有整块的时间，但他们可以利用零碎的时间掏出手机来完成学习，从这个意义上讲，‘智慧党建’平台是有效地将零碎时间整合起来，让时间变得更有价值，让工作和学习都更有效率。”

血液病与风湿免疫病科主任杨雷就是这样，当他在学术会议召开的中途茶点时间，他也要打开“智慧党建”APP，“哪怕看完一篇文章，我都觉得是有成效的。”皮肤科医生程孝顶也是如此，他通常会忙到中午1点，吃完盒饭，他就打开手机上的“智慧党建”APP，“上面的学习内容有语音的、图片的、文字的，自由选择，我在下班回家的公交车或地铁上就插上耳机听，太方便了。”

让大家交口称赞的“智慧党建”究竟有多么强大？据了解，市二医院仁济智慧党建这个平台由四大块构成：手机端、PC端、大屏端和综合门户网站，四位一体同时部署，实现了数据信息的整合、分析、分层管理和实时更新和查看。

作为基层党员的终端使用，内容就更多了，打开界面，就可以看到“学习任务、专题学习、知识库、学习足迹、考试测评、每日一测”等，而点击任何一个进去，又有不同的分类。医院党委办工作人员魏晶对记者说：“学习、联络、交流，任何一项你能想到的内容都在上面。它的整合功能和便捷性太强大了。”

被“智慧党建”推动前行：

“它逼迫我们要不断去学习、更新并创新”

市二医院之前是努力地推进“智慧党建”平台建设，但建成启用后，则是被“智慧党建”平台推着往前走。此话怎讲？

这个“智慧党建”平台从院党委到下面的62个支部，有不同层级的管理权限，呈金字塔形。根据院党委的领导决策，医院党办、宣传部、组织科分别负责仁济智慧党建党员学习教育、组织生活、党员管理、党费缴纳、党建宣传等内容。宣传部负责人告诉记者，她这个部门负责要闻等信息的选择、整理和上传，“在这个信息时代，我们必须要学会去判断信息的重要性，并且加以编辑处理，方便党员学习，而且还要尽可能多地提供学习方式，比如文字版、语音版、图片版，这样才能让大家入脑、入心。而这个过程，就是对我们的一个考验，逼迫我们要不断去学习、更新并创新。”

市二医院党委书记徐荣华表示，“仁济智慧党建”平台的建设启用，是医院全面加强新时代公立医院党的建设的一次大胆的创新和探索，院党委通过依托信息软件系统和大数据分析，创新打造功能齐全的智慧党建平台，不断提升医院党组织组织力和党务工作效率，真正实现党建工作智慧化、精细化，让党建能真正能引领、助推医院高质量发展。（成都市第二人民医院供稿）