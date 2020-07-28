国家卫健委：公立医院综合改革是医改的一项重要内容

人民网北京7月28日电 （许晓华）今日，国务院政策例行吹风会就《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》的相关情况进行了解读。会上，国家卫生健康委体制改革司司长梁万年表示，公立医院综合改革是医改的一项重要内容，自2009年新一轮医改启动以来，一直在推进。深化公立医院改革要从以下七方面着力。

梁万年介绍，第一，加强公立医院的服务体系建设，使它上下协同、区域协同、内外协同，在全国要使公立医院的布局既有国家的医学高峰，比如国家医学中心的建设，国家区域医疗中心的建设，发挥医学科技发展的引领作用和辐射作用。同时，在省级层面，要布局一批省级医学中心和省级区域医疗中心，发挥省域内的带头引领和辐射作用。另外，要重点强化县级医院的能力建设，使县级医院真正成为县域内医疗服务的主力军和领头羊。同时，兼顾到区域医疗卫生需求和社会经济发展需要，进行科学布局、有效配置。

第二，要围绕重大疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处置，加强公立医院防治能力建设，尤其是分层分级分流的救治体系建设，同时要注重资源配置的合理性和政策的协同性，促进公立医院发挥公共卫生的职能，建立相应的督促、激励、约束机制。

第三，要发挥公立医院在整合型医疗卫生服务体系当中的领头作用和骨干作用，因为下一步医改很重要的目标就是要建立以人为本的、以健康为中心的整合型服务体系，其中重要的抓手就是要推进以县域为龙头，把下属的乡镇卫生院社区卫生服务机构、村卫生室实行上下一体的管理，包括县乡一体、乡村一体，人财物统一管理，实行有效的紧密型医共体，使整个县域内的医疗卫生机构成为“一家人”，围绕县乡老百姓的健康需求进行全链条、全方位的管理。另外，在城市要发挥城市医疗机构尤其是公立医院组建医疗集团的牵头和引领作用，形成紧密型医疗集团，对辖区老百姓实行全方位的健康管理。公立医院在整合型的服务体系建设当中，核心要素是要把它的优质资源下沉到社区，而不能产生对上的虹吸作用。

第四，公立医院的发展方式以及服务模式要实行变革，要考虑到今后新的趋势，比如一些新技术、新服务模式的建立，尤其是这次疫情防控，我们的远程医疗、大数据、新技术的应用，既方便老百姓又能提高公立医院的效率。同时，公立医院的发展方式是要进一步强化以需求为主导来设计服务流程和服务项目。

第五，要强化公立医院的内部管理，尤其是要强化公立医院全面质量管理、成本控制制度设计和现代医院管理相关政策措施的落地，推动公立医院的集约式发展，用好每一分钱，包括政府的投入、医保的投入，以及个人的缴费，并运用大数据技术，来实时监控公立医院的运行状态。

第六，要强化公立医院的文化建设，要强调公立医院姓“公”，要具备公益性，这是它的本质要求，公立医院要真正的以老百姓、以人民健康为中心，以人为本，关爱广大医务人员，提升他们的职业待遇以及职业发展空间。

最后，要继续深化公立医院的外部体制改革，这离不开政府政策环境进一步优化，要给公立医院的发展增加新的动能，持续深化公立医院的医保支付方式改革、价格改革、药品招标采购机制改革以及薪酬、人事、编制制度改革。