王贺胜：深化医药卫生体制改革 下半年把预防为主摆在更加突出位置

人民网北京7月28日电 （记者崔元苑）今日，国务院政策例行吹风会就《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》的相关情况进行了解读。国家卫生健康委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜在会上介绍了2019年医改工作进展、解读了2020年下半年重点任务。

王贺胜表示，近年来，特别是党的十八届三中全会以来，我国医药卫生体制改革不断深化，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善。新冠肺炎疫情发生以来，医药卫生体系经受住了考验，为打赢新冠肺炎疫情防控阻击战发挥了重要作用。

具体来说，2019年，各地、各部门认真贯彻落实党中央、国务院医改决策部署，坚持预防为主，着力解决看病难看病贵，推动医改取得新成效。

一是以治病为中心正在向以健康为中心转变。启动实施健康中国行动，聚焦健康主要影响因素、突出问题和重点人群，组织推进15个专项行动。持续完善公共卫生服务项目，有序推进重大疾病防治，国家癌症筛查项目覆盖184万人，职业病监测病种扩大到28种。进一步规范预防接种管理，逐步完善医疗卫生服务体系。

二是看病难问题得到持续缓解。启动实施区域医疗中心建设，在河北等8个省区开展试点建设。规范推进医联体建设，开展城市医联体网格化管理和紧密型县域医共体建设试点。持续提高基层服务能力，300家县级医院成为能力建设“标杆”，616家机构达到社区医院标准。加快推进“互联网+医疗健康”，5500多家二级以上医院提供线上服务，9100多家医院开展远程医疗。进一步改善医疗服务，三级医院预约诊疗率超过50%，超过1200家医院开展日间手术。持续健康发展社会办医，在10个城市开展促进诊所发展试点。

三是看病贵问题取得重要突破。逐步推开国家组织药品集中采购，25个中选药品价格较2018年最低价平均降幅59%。持续减轻药品耗材费用负担，17种医保谈判抗癌药医保报销52亿元，96万人次受益。强化基本药物配备，完善药品审评审批，持续规范药品流通，加强药品供应保障，印发33个鼓励仿制药品目录。调整优化国家医保目录，完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制。

四是医疗卫生体系运行效率持续提高。持续深化公立医院改革，开展三级公立医院绩效考核，99.8%的医院数据质量符合要求。逐步强化综合监管，采取“双随机”方式抽查38.6万家单位。开展打击欺诈骗保专项治理行动，加强医药领域价格监管和反垄断执法。

五是相关工作统筹有序推进。扎实开展健康扶贫工作，组织1000余家三级医院帮扶1173家贫困县医院。实施中医药传承创新工程，提升500家县级中医医院能力。构建道地药材质量保障体系，对59个中成药大品种和101个中药饮片开展生产全链条质量追溯。不断深化医学教育改革，优化医学专业结构，多途径培养全科医生4.6万名。

王贺胜指出，《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》（以下简称《重点任务》），把预防为主摆在更加突出位置，补短板、堵漏洞、强弱项，继续着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，深化医疗、医保、医药联动改革，继续着力解决看病难、看病贵问题，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障人民生命安全和身体健康提供有力支撑。

王贺胜介绍，《重点任务》明确了六方面重点工作内容。

一是加强公共卫生体系建设。主要围绕改革完善疾病预防控制体系、完善传染病监测预警系统、健全公共卫生应急物资保障体系、做好秋冬季新冠肺炎疫情防控、加强公共卫生队伍建设做出工作部署。

二是深入实施健康中国行动。主要包括持续改善生产生活环境，倡导健康文明生活方式，加强重点人群健康促进，提升慢性病防治水平，加大传染病、地方病、职业病等防治力度。

三是深化公立医院综合改革。明确要健全医疗卫生机构和医务人员绩效考核机制，建立和完善医疗服务价格动态调整机制，深化薪酬制度和编制管理改革，落实政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置等投入政策。

四是深化医疗保障制度改革。提出提高基本医疗保障水平，推进医保支付方式改革，加强医保基金管理，健全监管机制，加快发展商业健康保险。

五是健全药品供应保障体系。主要涉及完善药品耗材采购政策，促进科学合理用药，加强药品耗材使用监管，做好短缺药品保供稳价工作。

六是统筹推进相关重点工作。包括继续推进区域医疗中心建设，推进分级诊疗和医药卫生信息化建设，促进中医药振兴发展，扎实做好健康扶贫，完善医疗卫生行业综合监管协调和督察机制等内容。

“下一步，将全面贯彻落实党中央、国务院医改决策部署，继续强化大卫生大健康理念，加强监测评估，推动责任落实，加强宣传引导、推广典型经验，统筹做好常态化疫情防控和深化医改各项工作。”王贺胜称。