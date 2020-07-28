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北京昌平建成427个大件垃圾临时存放点

2020年07月28日09:47 来源：北京日报

面对“家里没地儿放、小区没地儿扔、大件垃圾处理难”这一问题，昌平区积极探索大件垃圾收集、处理模式，目前已在辖区建设大件垃圾临时存放点427个，覆盖率达90%。

城南街道水屯村的大件垃圾临时存放点设置在村西的垃圾中转站内，目前已经堆放了不少废弃的沙发、床垫等大件家具。村民丁建国说，过去村民一般会把不要的旧家具放在家门口，但是时间长了不仅影响村容村貌，还存在一定安全隐患。

水屯村居住人口多，人员流动性大，每年产生大量的大件垃圾。《北京市生活垃圾管理条例》实施后，水屯村村委会专门设置了大件垃圾临时存放点，并安排工作人员进行巡查。“有了固定存放区域后，各家各户门口的大件垃圾不见了，村里环境整洁了，看着也舒坦了。”丁建国说。

从社区、村运走的大件垃圾随后被运往百善镇的北京市聚多源再生资源分拣中心。该分拣中心占地23310平方米，是昌平区最大的大件垃圾处理站，承担着全区22个镇街、146个党政机关和窗口单位的大件垃圾回收、分拣、运输任务。

“传统模式下，很多居民将大件垃圾交投社区，按照生活垃圾来处理。但在分拣中心，大件垃圾的资源化利用率可达95%。也就是说，只有5%的不可循环利用资源进行了环保处理。”聚多源物资回收有限公司副总经理刘欢介绍。据了解，二季度，聚多源再生资源分拣中心大件垃圾处理总量达892.73吨。（记者 孙云柯 通讯员 王司同）

(责编：李轶群、许晓华)


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