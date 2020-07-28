大连市全面开展核酸检测累计采样已达168万人

大连市26日起全面开展大规模人群核酸检测，截至26日24时已累计采样168万余人，其中26日一天核酸检测采集量达125.4万人。

大连市卫生健康委副主任赵连27日表示，从22日大连市发现首例新冠肺炎本地确诊病例以来，大连市重点围绕大连湾地区、工人村地区和地铁3号线沿线地区，组织三级医院下沉到街道社区、企事业单位开展核酸检测采样工作，已累计出动医护人员6145人，累计设置采样点1928个。26日大连市开始启动全面检测，每天组织3300余名医务人员到市内五区及金普新区配合当地开展采样工作。

记者在大连市西岗区一处核酸采样点看到，市民们戴着口罩，人与人之间保持着一米左右的距离，有序地排队等待检测，社区人员则在检测现场维持秩序。

赵连说，鉴于目前确诊病例中，大部分为大连凯洋世界海鲜股份有限公司员工及家属，为此，从27日起，在解除隔离前，将对该公司所有员工实施血清抗体检测和每3天一次的核酸检测。

据赵连介绍，大连市全力加强病例救治，现有收治新冠肺炎病人床位409张，已使用72张。根据疫情发展情况，大连市紧急启动辽宁省集中救治大连中心（大连市第六人民医院）整体腾空改造，将腾空病区病房，专门用于收治新冠肺炎确诊患者和无症状感染者，该院床位规模将达到520张。同时，大连市已做好860张备用床位储备工作，全力以赴救治确诊患者，确保人民群众生命健康安全。 （记者郭翔、崔师豪）