湖北：在疫后重振中谋篇布局

【新时代 新实践·育新机开新局】

5月24日，习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时强调，作为全国疫情最重、管控时间最长的省份，湖北经济重振面临较大困难。同时，湖北经济长期向好的基本面没有改变，多年积累的综合优势没有改变，在国家和区域发展中的重要地位没有改变。

在危机中育新机，于变局中开新局。面对疫情对经济社会发展的严重冲击，湖北全省上下保持“大战”状态、“大考”作风，在切实抓好常态化科学精准防控的同时，抢抓中央支持湖北省经济社会发展一揽子政策的“搭把手、拉一把”机遇，审时度势推出“促进经济社会发展30条”“扩大有效投资22条”等政策措施，苦练“自己走”的内功。目前，湖北经济复苏态势好于预期，为疫后重振增强了信心。

关键词：“搭把手、拉一把” 优化营商环境 发展新业态

珍惜，凝聚“搭把手、拉一把”的力量

习近平总书记指出，在湖北最艰难的时期搭把手、拉一把，帮助湖北早日全面步入正常轨道，同全国一道完成决胜全面建成小康社会各项任务。2020年的政府工作报告也明确提出，实施好支持湖北发展一揽子政策。

湖北正抢抓政策机遇窗口，把政策优势转化为发展优势，加快对接汇报，一项一项研究，一条一条落实，推动政策早落地、早见效、早受益。

武汉市政府与东风汽车集团有限公司签订“东风汽车系列项目”合作协议，襄阳市政府与中国化学工程集团有限公司签订“余家湖工业园绿色发展转型升级项目”合作协议，宜昌市政府与中国船舶集团有限公司签订“中国船舶710研究所海工装备产业园项目”合作协议……

6月3日下午，国务院国资委和湖北省委省政府共同召开中央企业助力湖北疫后重振发展视频会议。34家央企共与湖北签约72个项目，投资总额3277.25亿元，涉及新能源、生态环保、智能制造、信息技术、医药健康、基础设施建设等领域。签约项目中，投资额10亿元以上的项目48个，占比67.61%，其中，100亿元以上的项目9个。

6月12日，国家发改委核准同意黄冈市城市建设投资有限公司发行城市停车场建设专项债券。债券规模不超过18亿元，所筹资金10.8亿元用于黄冈市中心城区停车场建设项目，7.2亿元用于补充营运资金，本期债券期限7年。该债券是黄冈市获批的首只城市停车场建设专项债券。

不单是国务院国资委、国家发改委推动重大项目落户湖北，中国人民银行为湖北新增200亿元专项再贷款额度，科技部支持建设武汉国家新一代人工智能创新发展试验区，国家卫健委增设国家重大公共卫生事件医学中心落户武汉同济医院，工信部重点支持湖北稳定汽车、电子信息、生物医药等优势产业链，商务部出台支持中国（湖北）自由贸易试验区加快发展24条措施……

中央各部委密集出台支持湖北武汉经济社会发展政策举措，国务院联防联控机制联络组会同湖北省多次举办湖北产品产销对接会，为湖北投资沃土“增色”、兴业宝地“添辉”。

7月11日，由国务院联防联控机制联络组和湖北省人民政府联合主办，湖北省经信厅承办的湖北省工业“稳链补链强链”产销对接会举行，主会场设在武汉。30多家中央企业、湖北省17个市州450余家企业参加对接活动。其中，23家企业在会议现场或线上签约12个项目，合同金额约10亿元。

发展，靠的是创新营造好环境

7月1日，武汉开发区（汉南区）“粤港澳大湾区专场招商活动”在深圳举行。这是武汉疫情防控常态化以来赴外地开展的首场大型招商引资活动。

参会企业家用一个个签约项目，展现了真心实意。现场，星河互联国际创智港、元戎启行智能网联汽车、融创武汉经开国际智慧城市文旅总部二期等13个项目签约，总投资达890亿元。项目涉及下一代汽车、人工智能、科创研发、总部经济、现代服务业等多个领域。

“地区发展，短期靠项目，中期靠政策，长期靠环境。”这已然成为湖北疫后重振经济发展的重要策略之一。打基础、利长远，湖北下大力气做优本省发展经济的环境，特别是营商环境。

5月13日，湖北省印发《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》，全面对标国际国内一流营商环境，出台30条重点攻坚任务和硬措施。14日下午，湖北首次召开全省推进营商环境建设大会，部署推进营商环境建设工作。15日下午，湖北省召开优化营商环境的专题新闻发布会。一套三连动作压茬推出，昭示了湖北优化营商环境的决心和力度。

由单兵作战向协同推进转变，由“分散办理”向“一网通办”转变，由“官本位”向“店小二”转变……湖北出台促进经济社会加快发展30条，施行《弘扬“店小二”精神“十必须十不准”》等政策举措，全力打造审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、综合成本最低、企业获得感最强的省份之一。

5月28日，襄阳市民张萌在一台“营业执照自助办理机”上完成信息登记录入和申请手续。系统经过大数据比对，瞬间通过了办证申请。在插入身份证后，张萌现场就拿到了所申办公司的营业执照。

襄阳市市场监督管理局登记注册科工作人员陈樊说：“对完成登记注册的企业信息，平台系统自动推送至印章刻制单位、税务部门、人社部门等，实现企业开办事项办理‘零排队’‘零见面’‘零等候’，企业营业执照即报、即批、即取。”

2020年1至6月，襄阳网上受理企业登记申请7256件，新发展企业类市场主体7963户，新增其他市场主体18263户，全市市场主体总量突破50万户。

不断完善助企纾困措施，湖北让更多企业活下去、留下来、发展好。湖北省财政厅下属湖北省农业信贷担保有限公司积极履行政策性职能，发挥“店小二”精神，主动派人下到县市、乡镇，进行现场对接、帮扶、放款，实行“容缺受理”机制，执行最高500万元信用担保额度及0.5%/年的优惠担保费率。

战疫期间，湖北省农业信贷担保有限公司创新推出“农担抗疫信用贷”产品，特别在支持荆门、黄冈畜禽养殖，宜昌、恩施春茶采摘，十堰、咸宁生猪产业，荆门、潜江小龙虾等方面发挥了积极作用。

据统计，截至6月底，湖北省农担公司已累计为全省8479户新型农业经营主体提供贷款担保总额77.26亿元，同比分别增长128%、134%。

新业态，助力湖北新经济

7月1日，国药集团中国生物武汉生物制品研究所新冠疫苗研发实验室和生产车间综合体落成活动在武汉举行。该车间设计产能为1亿剂次。项目为实现新冠病毒灭活疫苗的科学研究和规模化生产提供了重要保障。

新冠肺炎疫情倒逼相关药物、疫苗研发生产进而推动医药行业发展，应对疫情也加速了数字经济、线上消费、直播带货等新技术新产业新业态快速发展，新的经济增长点不断涌现。强大的创新赋能正有力激活增长动能，加快释放发展潜能。

应急性超常规防控期间，在正常经济活动受到重创之时，数字经济韧性“补位”，线上经济、无人经济、到家经济、“宅经济”蓬勃发展，催生出新就业形态。云招商、云发布、云直播、云销售、云互动、云游览等云端服务，有力助推复工复产、提振经济。

2020年以来，武汉东湖高新区线上教育、线上娱乐、线上办公等企业顺势而为、加快发展，互联网企业发展红利加快释放。

“为鄂拼单”“买光湖北货”“卖光湖北货”……为拓宽湖北农产品、工业品销路，当红主播、人气明星、部门及地方负责同志、科研工作者、企业家、农民朋友等纷纷联袂直播，线上消费、直播带货等新业态新模式风起云涌，甚至单次直播就能带货数亿元。

宜昌市秭归县，被誉为“中国脐橙之乡”。疫情让秭归遭遇卖果难。复工以来，秭归联合阿里巴巴、京东、苏宁等开展了一系列直播带货活动，多措并举使秭归脐橙快速摆脱“销售难”困局。目前，秭归正进一步启动电商示范县“升级版”工作，快速入驻各种短视频直播平台，做好与5G时代接轨的准备，预计2020年线上农产品销售有望突破20亿元。

6月1日，湖北出台《加快发展数字经济培育新的经济增长点的若干措施》，这是湖北首次针对数字经济发展制定的专项支持政策。

湖北重振，数字赋能。在6月15日湖北省召开的有关数字经济的专题新闻发布会上，湖北省经信厅副厅长吕晓华介绍，湖北将奖补资金重点用于支持新一代信息基础设施建设（新基建），突出扬优势；支持新一代信息技术发展（新技术），重在补短板；支持新型信息消费（新消费），意在领方向；支持融合创新发展（新应用），旨在促融合。

6月18日，武汉市及东湖高新区先后与小米集团、金山集团签订小米、金山（武汉）总部二期项目战略合作协议。6月20日，由紫光集团参与投资建设的国家存储器基地项目二期开工……向“卡脖子”技术进军，湖北正推动更多战略新兴产业、研发中心、企业总部落户荆楚大地。

“大战”还在继续，“大考”仍在进行。

6100万荆楚儿女主动作为、奋发有为，抢抓“搭把手、拉一把”机遇，苦练内功，聚势蓄能，正奋力书写疫后重振与高质量发展的湖北新篇章。

（本报记者 夏静 张锐）