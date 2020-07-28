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疫情改变大学生活：英首批大学生返校 安全成焦点

2020年07月28日08:48 来源：中国新闻网

中新网7月28日电 据英国广播公司(BBC)中文网28日报道，英国诺丁汉大学兽医系的学生已经返校开始上课，受新冠疫情影响，他们的大学生活跟以往很不一样。

报道称，这些学生是英国大学校园里首批开学的学生。大学注册处职员格雷特里克斯(Paul Greatrix)表示，安全是首要考虑重点。

【重返校园】

第一批回来上课的是150名兽医系学生，他们被分为人数比较少的小组，或称为“泡泡”，同一个“泡泡”里的学生学习和生活都在一起，很少会和其他不同“泡泡”的学生接触，这样可以尽量避免交叉感染。

每个泡泡的人数介于3至10人之间各有不同，泡泡里面的人不需要保持社交距离或戴口罩，但如果和不同泡泡的人接触就需要维持社交距离并戴口罩。

学校建筑已经规划好了单向通行的方式，定点设立酒精消毒液，面对面上课的时候老师和学生都必须戴口罩。人数众多的大课采用线上讲课，小组教学则是面对面授课，面对面上课对兽医系这样的技术学科是绝对必要的。

大学的学生酒吧关门了，大学生的披萨饼聚餐也改成线上举行。

【学生感受】

对于能回到校园上课，诺丁汉大学的学生都感到非常开心，虽然要适应许多新规定，但总比前几个月关在家里只能线上学习要好很多。学生艾米·松顿(Amy Thornton)和其他5位同学分在同一个泡泡里，她表示“大家都很希望能回到校园上课，能看到同学真的是太好了。”

大部分学生不介意上课戴口罩的规定，但他们发现实习课上有些动物看到戴口罩的人会感觉不安。

临床助教克里普斯(Sarah Cripps)表示，对于大学老师来说，看到学生返回校园也是值得高兴的事。在新冠病毒疫情期间，大学并没有关门，而是改为线上教学，学生和老师都错过许多全面体验校园生活的机会。

对于像兽医这样需要亲自动手学习的科系，线上教学不可能完全取代面对面授课。

【安全考虑】

格雷特里克斯表示，让诺丁汉大学4万名学生和教职员全部返回校园将是校方面临的最浩大工程。从九月开始，学生和教职员将在不同的时间到校，以减少接触机会。

校方也做好了应变计划，以应付校园内或诺丁汉有疫情爆发。

保障安全是大学的首要考虑因素，也是海外学生的担忧重点。格雷特里克斯表示，不敢说今年秋季究竟有多少海外学生会按照计划到校报到入学，但如果有50%的留学生前来报到就算是很好了。

他说，大学虽然可以引入新的安全规定，但校方能做的有限，大学生已经成年，无法阻止学生在校外和别人接触。

“我们能做的只是不断的提醒学生负起自己的责任。”

(责编：许心怡、崔元苑)


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