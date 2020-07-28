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美麻州颁布旅行新政：高风险旅客入麻州需隔离14天

2020年07月28日08:45 来源：中国新闻网

　　中新网7月27日电 据美国《世界日报》报道，美国麻州州长贝克于当地时间7月24日宣布了一项新指令：自8月1日开始，所有从高风险州进入麻州的民众(包括自高风险州返家的麻州人)必须隔离14天或做病毒检测，以遏止病毒传播，违规者将处以每日500美金的罚款。

　　贝克在州议会举行的新闻发布会上呼吁有新冠肺炎症状者不要到麻州旅行。他说，麻州的新冠病毒检测阳性率低于全美大多数州，近来进入麻州的航空和公路旅客人数增加，麻州保持低确诊率状态必须有所对策。

　　麻州公卫官员说，要使麻州处于低风险状态，平均新冠病毒阳性检出率必须低于5%。

　　目前，麻州将纽约州、新泽西州、康州、缅因州、佛蒙特州、罗德岛州、新罕布什尔州，和夏威夷州被列为低风险州，其他如加州、德州、佛罗里达等42州都是高风险州，受到州长新行政命令约束。

　　麻州官员建议民众旅行之前，填写旅行表格。(唐嘉丽)

(责编：许心怡、许晓华)


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