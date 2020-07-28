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吃荞麦能提高长寿蛋白水平

2020年07月28日08:39 来源：科技日报

　　俄罗斯西伯利亚联邦大学科研人员称，以荞麦为主的饮食对哺乳动物的身体具有独特的保健作用，食用荞麦可以切实提高长寿蛋白SIRT1的水平，并产生一系列积极影响。相关研究结果发布在《谷物科学》杂志上。

　　研究人员称，乙酰化酶Sirtuins是参与脂肪细胞形成和葡萄糖代谢的庞大蛋白质家族。Sirtuins家族的SIRT1蛋白参与了调节衰老的机制，高水平蛋白SIRT1能减缓衰老，提高抵抗力。

　　科学家解释说，我们消耗的卡路里越少，人体产生的“长寿蛋白”越多。饥饿会启动为延长细胞寿命而开启的修复过程。不过，西伯利亚联邦大学专家指出，经常打着为了健康的名义挨饿是不正确的。

　　俄罗斯西伯利亚联邦大学生物物理学系主任瓦莲京娜·克拉达修克称：“患有重病的人、孕妇和小孩绝对不能饿着。荞麦和荞麦面是能帮助产生必要多SIRT1蛋白的食物，荞麦不仅常见于俄罗斯厨房，在中国、日本、韩国和原产国印度的厨房也很常见。”他解释说，荞麦富含植物性蛋白和氨基酸，人体可利用这些营养物质生产蛋白质。

(责编：许晓华、许心怡)


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