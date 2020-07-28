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电影院复工 59.4%受访者要视防疫状况决定去不去

2020年07月28日08:36 来源：中国青年报

随着全国疫情得到控制，国家电影局发布通知，低风险地区电影院在各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。目前，厦门、北京、成都等多地电影院已陆续开始有序复工。据猫眼专业版App提供的数据，截至7月26日18时，复工后首周全国累计票房破亿。很多网友对去影院观影跃跃欲试，也有网友对影院防疫状况有所担心。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2004名受访者进行的一项调查显示，电影院恢复营业，19.9%的受访者迫不及待要去，20.7%的受访者决定暂时不凑热闹。影院防疫措施中，加强通风换气、上座率不超50%、每日对高频接触物消毒最受关注。

电影院开门，59.4%受访者要视防疫状况决定去不去

看电影是90后张笑笑（化名）平时解乏释压的重要方式。自春节影院关门以来，为了能方便观影，她专门申请了两个视频网站的会员，“最近几个月我翻出很多经典电影观看，比如《阿甘正传》《当幸福来敲门》……得有十三四部了”。

“我印象非常深刻，疫情期间和家人观看的第一部线上电影就是徐峥导演的《囧妈》，当时是作为新电影首次线上播映，我们感到既新鲜又激动。”80后北京某事业单位员工程浩（化名）对记者说，他和爱人都喜欢看电影，疫情期间不能去影院，他就从网上找资源下载了很多高评分电影来看。

疫情期间，88.4%的受访者曾在线上观影。交互分析发现，90后线上观影比例最高（90.3%），之后是80后（88.7%）和00后（86.0%）。

程浩介绍，家附近的一家电影院开门营业了，本打算复工首日就带上家人去“解解馋”，但最终没去成，“家人担心人流量大，加上不清楚影院防疫措施如何，决定等一段时间，看看大家的反馈再说”。

“进门就有工作人员挨个给大家测体温，还要扫健康码，每个影厅门口都有免洗消毒液，大家隔着坐。还挺安心的。”张笑笑周末刚去电影院看了一场电影。

电影院开门，19.9%的受访者表示迫不及待要去，59.4%的受访者表示要视防疫情况而定，20.7%的受访者决定暂时不凑热闹。其中，00后线下观影意愿最为强烈（35.5%），之后是90后（24.0%）；60后暂时不去的比例最高（41.1%），其次是70后（36.8%）。

70.1%受访者希望影院加强放映场所的通风换气

“观影场所相对密闭，通风换气的要求比其他场所更高。”张笑笑认为，商家还要注意加长同一观影厅不同场次之间的间隔时间，让空气加强流通的同时，也为工作人员留足时间，做好清理、消毒工作。

程浩希望复工影院能在购票页面就提示顾客，做好个人防护，列好各项禁止行为清单。对返岗复工员工也做好防疫检查和培训，“例如对员工近14天的行程轨迹进行登记备案，复工后就工作场所防疫要求展开培训，做到严格落实、不放松、不存侥幸心理。”

他还表示，影院复工前，相关部门要加强对影院的防疫物资配备、员工防疫素质、防疫标语标识、应急预案等方面的检查，不纵容、不姑息，存在问题的必须按有关规定立即整改。影院营业中，也要做好监督约束工作，保证影院复工安全有序进行。

影院营业，大家认为哪些防疫措施尤为重要？加强放映场所的通风换气（70.1%）最受关注。其次是隔位就坐，上座率不超50%（69.9%）。其他还有：每日对座椅、3D眼镜等高频接触物消毒（56.3%），全程佩戴口罩（56.3%），采取预约、限流（54.2%），提供免洗消毒剂（49.3%），禁止食用零食（32.5%）。

受访者中，00后占5.3%，90后占39.5%，80后占41.7%，70后占10.2%，60后占2.8%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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