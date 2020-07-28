钟南山团队携手腾讯研发新冠重症AI预测

当前，新冠肺炎疫情仍在蔓延。在感染COVID-19的患者中，大多数呈轻度至中度症状，但也有一部分患者的病情初期表现平稳，但会以很快的速度恶化，遭遇更高的健康风险。因此，快速识别出这类有潜在重症风险的患者，对于抗击疫情意义重大。

钟南山院士团队与腾讯AI Lab日前披露了利用AI预测COVID-19患者病情发展至危重概率的研究成果，可分别预测5天、10天和30天内病情危重的概率，有助于合理地为病人进行早期分诊。这项研究已在7月15日发布于国际顶级期刊《Nature》子刊《Nature Communications》。

这项名为《深度学习在新冠肺炎危重患者早期分诊中的应用》的研究，是钟南山院士团队与腾讯公司共同成立的大数据及人工智能联合实验室的成果之一。

此项研究基于人工智能深度学习所建立的生存模型，对COVID-19患者入院时的10项临床特征进行分析，可以帮助预测患者发展至危重病情的风险。若在患者住院期间持续采用此模型进行分析，预测结果会更加准确，有助于监测患者住院期间的风险趋势。

依据此模型开发出的预测工具“COVID-19患者重症早期分诊系统”已经在线公开，临床医护工作人员也可以访问微信小程序获得这一工具。医护人员只需输入患者的临床特征，重症早期分诊系统就可以返回患者在5、10和30天内病情发展至危重的概率，进而对患者进行早期分诊，对于COVID-19疾病的管理具有极高的临床和经济价值。

同时，这项研究成果也向全球开源，以支持全球抗击新冠疫情。