新疆组建新冠肺炎定点医院

本报乌鲁木齐7月27日电 （记者阿尔达克）26日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办召开新闻发布会，通报目前新疆新冠肺炎疫情和防控工作情况。

发布会上，自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨介绍，乌鲁木齐市发生新发新冠肺炎疫情以来，自治区坚决贯彻落实党中央决策部署，把疫情防控作为当前最重要、最紧迫任务，迅疾部署，坚持集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，最大限度地维护各族人民群众生命安全和身体健康。

一是组建自治区新冠肺炎医疗救治定点医院。为确保新冠肺炎患者救治有力、有序、有效，自治区疫情防控指挥部统筹各方力量，在自治区传染病医院的基础上成立了新疆维吾尔自治区新冠肺炎医疗救治定点医院，在国务院联防联控机制指导组的指导下，组建医疗专家团队，调动优质资源，完善诊疗方案，优化诊疗流程，全力开展救治工作。

二是建立专家会诊机制。疫情发生后，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制第一时间抽调北京、上海、四川、江苏、湖北等兄弟省市具有国内一流水平、有着丰富抗疫实战经验的专家组成医疗救治专家组赴新疆定点救治医院帮助指导救治工作，自治区也调配了呼吸、重症、院感、护理、临床、心理、检验、影像等专业的优秀专家与国家专家组成联合专家组，建立专家会诊机制，全面开展新冠肺炎患者的抢救治疗工作。

三是统筹优质医疗资源。自治区调集14家医疗机构17支医疗队伍，采取院包科的形式，各支医疗队点对点负责各院区的新冠肺炎患者医疗救治工作。目前，抽调的克拉玛依市、昌吉回族自治州、吐鲁番市、巴音郭楞蒙古自治州、喀什地区、和田地区6个地州市的护理人员组成护理支援队已全员到位，全面负责院区新冠肺炎患者医疗护理工作。

四是优化医院布局，配强医疗设备。根据疫情发展的需要，对医院进行局部改造，增加了普通床位和重症监护床位。从全区范围内调集各类先进医疗设备100余台（套），其中，4台ECMO、50台有创呼吸、45台无创呼吸机、9台CRRT机，为全面开展医疗救治工作提供了有力保障。

陆晨说：“作为自治区新冠肺炎医疗救治定点医院，我们将调动一切资源，投入全部力量，进一步压紧压实责任，全力以赴做好患者救治工作，为打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。”