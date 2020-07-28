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中国应对疫情为何越发从容

熊 建

2020年07月28日08:31 来源：人民网－人民日报海外版

最近，疫情防控的好消息不少。

先是北京，用40天的时间基本控制住了一波突发疫情，重大突发公共卫生事件应急响应级别由二级调至三级。

接着，乌鲁木齐市疾控中心表示，该市已基本控制了聚集性疫情的风险，核酸检测累计超百万人份。

同时，武汉一位进行了换肺手术的新冠肺炎患者，一度被认为“救不过来”了，在住院166天后出院了。

从这些事实可以看出，自从中国进入疫情零星散发、局部暴发风险并存的阶段后，疫情防控的反应越来越快，措施越来越准，效果越来越好，民众对于国家疫情防控水平的认可越来越高。当然，能达到这样从容不迫的阶段，也是经过了一个过程。

记得年初武汉刚刚发生疫情的时候，因为对病毒的认知不多，对疫情的走向看不清，社会上一度非常紧张。大家宅在家里，心里每天揪着，七上八下的。

武汉保卫战之后，国家宣布进入疫情防控常态化阶段，很多人还不理解，觉得疫情好不容易已经过去了，可以长松一口气了。结果，一方面境外输入案例增多，边境地区防控压力加大，一方面本土新增案例还在出现，尤其是6月初北京发生了疫情，都在不断提醒人们，不可对疫情防控麻痹大意，思想松懈不得，病毒还未退却，找准时机还会发动突袭，于是大家对疫情防控常态化的认识更加深入，更加理解。

社会上的信心，根本上来自国家已经形成了一套行之有效的疫情应对策略，工具箱里各种工具种类充足，使用空间充分。应急响应级别及时调整、诊疗方案不断更新、医务人员操作更加熟练、流行病学调查愈加缜密、各方面应对经验持续积累……于是人们看到，疫情在哪里出现苗头，就能在哪里被摁住，露头就打，不会让它肆意蔓延开来，该怎么着就怎么着，我们还怕什么？

有了这样的全民疫情防控体系，每个人身在其中，既享受到了安全，又做出了贡献。去商场，戴口罩、测体温；去上班，自觉保持社交距离；去出差，做好核酸检测……真正做到了我为人人，人人为我。如此一来，整个社会才会运行得有条不紊、克难前行。经济能在二季度回正，就是最好的证明。

没有什么能难倒中国人。也许困难刚来临的时候，确实会引发惊慌，有人会逃离，有人会绝望，有人会嘲讽，但是绝大部分中国人都能站稳脚跟，精诚团结，齐心面对。我们不后退，因为这是我们的家园；我们不颓废，因为有一大批为我们奋战的逆行者；我们有自信，因为我们能做到；我们有未来，因为我们是不屈的中国人。

(责编：李轶群、许晓华)


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