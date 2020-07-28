本报北京7月27日电 （记者王比学）中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书27日在京主持召开全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组第一次全体会议。栗战书强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，突出重点，以点带面，一条一条对照法律规定开展检查，推动土壤污染防治法全面有效实施。

栗战书说，以习近平同志为核心的党中央作出打好污染防治攻坚战的重大决策部署，全面推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，确保生态环境质量持续改善。近年来，全国人大常委会相继开展了大气污染防治法执法检查、水污染防治法执法检查，这次开展土壤污染防治法执法检查，目的就是推动各地区各部门落实法律责任，紧抓不放，形成合力，久久为功，确保党中央关于生态文明建设决策部署落地生根见效。

栗战书强调，要深刻认识土壤污染防治的重大意义，加强土壤污染治理和修复，着力解决土壤污染危害农产品安全和人居环境健康两大突出问题，有效防范风险，让老百姓吃得放心、住得安心。要切实对土壤等资源实行预防为主、保护优先、集约利用，走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。要推进土壤污染防治与大气、水等污染防治协同联动，从工业、农业、生活等领域全防全控，有效切断土壤各类污染源。

栗战书指出，土壤污染防治法是本届常委会履职第一年制定的一部重要法律。这次执法检查要围绕五个重点开展：一是法律重要条款和规定的落实情况，重点关注农用地、建设用地污染治理；二是政府法定职责的落实情况，推动各级政府及有关部门严格履行领导职责、监管职责和工作职责；三是法律实施的保障与监督情况，推动财政、税收、金融等保障措施落实到位；四是违法行为的查处惩治情况，督促有关方面严格执行法律，做到执法必严、违法必究；五是配套规定和标准的制定情况，推动有关部门加快出台、抓紧落实。

栗战书强调，要加强统筹协调、周密部署，高质量完成检查任务。积极宣传习近平生态文明思想，普及法律知识，推动有关方面增强法治观念、履行法定职责、执行法律规定、落实法律责任。严格执行中央八项规定精神，切实提高检查实效。

全国人大常委会副委员长沈跃跃、丁仲礼出席会议，国务委员王勇出席会议并发言。国务院有关部门负责人作了发言。各省（区、市）人大常委会负责同志通过视频形式参加会议。

此次执法检查由栗战书委员长任组长，分为3个检查小组赴6个省份进行实地检查，同时委托其他省级人大常委会开展检查，实现31个省（区、市）“全覆盖”。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 01 版）