本报北京7月27日电 （记者张璁）国务委员、公安部部长赵克志27日在全国公安机关视频调度会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持底线思维，强化责任担当，以最高标准、最严要求和最周密的措施，全力抓好当前维护安全稳定各项工作，坚决维护国家政治安全和社会大局持续稳定。

赵克志要求，要严密防范、严厉打击境内外敌对势力的渗透颠覆捣乱破坏活动，毫不放松地抓好反恐防恐各项措施的落实。要以“细致、精致、极致”的作风，加强预警预判，强化整体防控，压紧压实责任，消除风险隐患，坚决完成好各项安保维稳任务，坚决维护社会稳定和公共安全。要针对影响社会稳定的突出问题，加强矛盾纠纷排查化解工作，最大限度把矛盾解决在早、化解在小。要勇于冲锋在前，全力做好公安机关防汛救灾工作，配合做好疫情防控各项工作，着力维护好生产生活秩序。要从严落实公安监所防疫防汛管理措施，坚决确保公安监所安全稳定。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 02 版）