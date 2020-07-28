热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

赵克志强调

全力抓好当前维护安全稳定各项工作

2020年07月28日08:30 来源：人民网－人民日报

本报北京7月27日电  （记者张璁）国务委员、公安部部长赵克志27日在全国公安机关视频调度会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持底线思维，强化责任担当，以最高标准、最严要求和最周密的措施，全力抓好当前维护安全稳定各项工作，坚决维护国家政治安全和社会大局持续稳定。

赵克志要求，要严密防范、严厉打击境内外敌对势力的渗透颠覆捣乱破坏活动，毫不放松地抓好反恐防恐各项措施的落实。要以“细致、精致、极致”的作风，加强预警预判，强化整体防控，压紧压实责任，消除风险隐患，坚决完成好各项安保维稳任务，坚决维护社会稳定和公共安全。要针对影响社会稳定的突出问题，加强矛盾纠纷排查化解工作，最大限度把矛盾解决在早、化解在小。要勇于冲锋在前，全力做好公安机关防汛救灾工作，配合做好疫情防控各项工作，着力维护好生产生活秩序。要从严落实公安监所防疫防汛管理措施，坚决确保公安监所安全稳定。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn