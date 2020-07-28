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胡春华强调

不折不扣落实好粮食安全省长责任制

2020年07月28日08:30 来源：人民网－人民日报

新华社北京7月27日电  全国粮食安全省长责任制考核工作动员部署视频会议27日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席并讲话。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，认真组织开展考核工作，全面促进粮食安全省长责任制落实，确保国家粮食安全不出现任何闪失。

胡春华指出，粮食安全省长责任制是保障国家粮食安全的重要制度安排，各省级人民政府要切实承担起保障本地区粮食安全的主体责任，全面抓好落实。要切实加强粮食生产，无论是主产区还是产销平衡区、主销区，都要确保粮食播种面积和产量只增不减。要全面加强耕地保护和用途管制，切实遏制耕地“非农化”乱象，防止过度“非粮化”特别是“非食物化”，坚决保住中华民族的“铁饭碗”。要扎实做好粮食储备流通工作，抓好粮食收购，严格落实地方储备，增强应急供应能力。要强化对粮食安全的支持保障，加大对粮食生产的支持力度，加快粮食全产业链现代化建设，提高粮食安全保障能力和水平。

胡春华强调，全面落实粮食安全省长责任制，必须充分发挥考核的导向作用。要较真碰硬开展考核，切实做好考核发现问题整改落实，强化考核成果应用，确保保障粮食安全的责任、举措、工作都落实到位。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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