一米菜园，有颜值能赚钱

一米见宽的菜畦，黄瓜、茄子、西红柿长得生机勃勃；菜畦之间，用红绿砖块砌起的小径有序交错。在浙江省衢州市开化县华埠镇下溪村，房前屋后有不少像这样的“一米菜园”。

“以前这块地方比较脏乱，没想到家门口能有这么好的风景。”88岁的村民许东金和老伴一起，常常给门前这块菜地浇水收拾。指着菜园低矮的围墙，他说，这都是老砖头、旧瓦片废物利用砌的，菜园边上点缀的盆花则是村民自发从家中拿来。

下溪村党支部书记许军平说，从去年下半年开始，村里利用农房整治后的闲置土地，建起近4000平方米“一米菜园”。菜园平时主要由村民打理，吸引了开化县女企业家协会、华埠镇中心小学等19家单位认养认购，还在菜园设立了休养、研学、实践基地。

“自从农房整治腾出了大片土地，如何盘活闲置零星空地，在原来的卫生死角改造出绿色新环境、产业新空间，这已成为美丽乡村创建的一个新课题。”衢州市妇联主席杨苏萍说，自去年起，市妇联牵头联系市农业农村局、美丽城镇办、农林院等联合发起“一米菜园”创建，做好农房整治“后半篇文章”。

利用村里零星空地、拆后闲置土地因地制宜建起的“迷你型”现代乡村菜园，大多1米见宽，便于生产劳作、游玩采摘，由政府部门统一进行科学规划、人性设计、技术指导，包括邻里共建菜园、村建民租菜园、产销融合菜园等类型。目前，衢州市已创建“一米菜园”14102个，参与农户20318户，覆盖655个村，盘活拆后土地40多万平方米。

“一米菜园”交给村民们自己打理和维护，既调动起群众积极性，也让农村增添了乡土味，“小美菜园”带动“大美乡村”建设。衢江区横路办事处贺邵溪村的一块块“一米菜园”里，紫生菜、花菜等长势喜人。政府免费提供菜种，农科人员技术指导，村民们对蔬菜爱护有加，抛荒地变得绿意盎然，养眼又实用。村里串点成线布置“菜景”风光带，还带动建成了村休闲广场、休憩公园等项目。

“一米菜园”不光有“高颜值”，还能产出高效益。柯城区沟溪乡余东村有100多个各有特色的绿色菜园、多彩果园、乡土公园、研学乐园，为乡村旅游增加了体验内容，为乡村产业发展拓展了空间。万田乡荷塘村的荷花正值盛放期，单是荷塘景观，每年可吸引游客两万人，带动民宿和农家乐等休闲旅游发展，村集体入股60%经营“荷韵研学”旅游品牌，预计每亩荷塘每年可为村集体增收5000元。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 13 版）