习近平总书记指出：“乐业才能安居。解决好就业问题，才能确保搬迁群众稳得住、逐步能致富，防止返贫。”我们要深刻认识安居和乐业的关系，用乐业保障安居，帮助搬迁群众稳步脱贫致富奔小康。

乐业为安居夯实经济基础。习近平总书记强调：“全国易地扶贫搬迁960多万贫困人口，中西部地区还同步搬迁500万非贫困人口，相当于一个中等国家的人口规模。现在搬得出的问题基本解决了，下一步的重点是稳得住、有就业、逐步能致富。”稳脱贫、不返贫，基础在于稳就业。稳就业既需要就业主体有就业的积极性、掌握必要的技能，又需要加大对已搬迁群众的后续扶持力度，推进产业培育、就业帮扶等各项工作，为搬迁群众就业拓宽渠道、拓展平台。今年3月，国家发展改革委等13部委出台25项易地扶贫搬迁后续扶持政策措施，着力加强安置区产业培育和就业帮扶，从职业技能培训、创办网店等方面为搬迁群众安居乐业提供政策扶持。一些地方结合自身实际，探索帮助搬迁群众稳就业的方法和路径。例如，陕西省平利县老县镇锦屏社区以山上兴产业、山下建社区、社区办工厂的发展思路盘活资源，让搬迁群众在家门口就业，一些昔日的农户已成为城镇“双职工”家庭。

乐业为安居提供稳固保障。实现安居，不仅要有稳定的收入来源，而且要在面临各种风险和困难时有稳固、持续的保障，必须高度重视和预防风险，勇于并善于化解各类风险。突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来较大冲击，也对搬迁群众就业创业造成一定影响。以习近平同志为核心的党中央通盘考虑疫情防控和脱贫攻坚，把保就业放在“六保”工作的重要位置，把贫困群众就业增收作为重中之重。在党中央坚强领导下，各地优先做好贫困地区农民工返岗就业工作，做好因疫情致贫、返贫农户的帮扶工作，精准对接劳务输出地和输入地，帮助贫困劳动力有序返岗，支持扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工，吸纳当地就业，全力保障搬迁群众就业，努力将疫情对贫困群众就业增收的负面影响降到最低。一些地方通过设置公共服务岗位、开发以工代赈就业岗位，安排就近就业；开展线上定向、订单式培训，提供“点对点、一站式”服务，帮助贫困劳动力有序返岗就业。基本就业有了保障，面对疫情，搬迁群众心中就有了底。

乐业为安居开启新起点。习近平总书记指出：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”乐业能够开启搬迁群众新生活、新奋斗的起点，让他们安居后生活有目标、有方向、有奔头。开启新生活、新奋斗，首先要有不懈拼搏的精气神，而这种精气神很大程度上就来自稳定的就业。逐步致富奔小康，终究要靠群众通过自己的辛勤劳动来实现。解决好搬迁群众就业问题，在乐业中培育和增强他们的工作责任心、事业成就感，可有效激发其脱贫致富奔小康的内生动力，让他们心热起来、人动起来、干劲足起来，通过辛勤劳动创造幸福美好的新生活。近年来，我国不断加大产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持等工作力度，着力解决贫困群众生产、就业、创业等方面的现实问题，激发其脱贫攻坚内生动力。收入有保障、事业有奔头，生活就会有新目标、奋斗就会有新方向。实现稳定就业和增收的搬迁群众，开启新生活、新奋斗的信心决心更加坚定，安居后日子越过越红火、越来越幸福。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 09 版）