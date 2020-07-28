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遥感监测显示 近20年我国湖泊总体在变清

2020年07月28日08:17 来源：人民网－人民日报

本报北京7月27日电  （记者吴月辉）记者从中国科学院南京地理与湖泊研究所获悉：中外学者近期联合利用遥感大数据，分析出2000年至2018年间我国湖泊整体透明度变化趋势。研究显示，纳入监测的400多个湖泊中，七成以上透明度增加。总体来说，近20年来我国湖泊变得更清了。相关研究成果已于7月发表在《国际应用地球观测和地球信息杂志》上。

领导此项研究的中科院南京地理与湖泊研究所研究员段洪涛介绍，此次分析的湖泊共412个，覆盖了我国境内面积大于20平方公里的主要大中型湖泊。科研团队获取了2000年至2018年期间大量卫星遥感监测图像，结合地面实测，构建出一套湖泊透明度计算方法。

分析显示，我国湖泊透明度整体呈增加趋势。2000年至2018年间，412个湖泊中有289个透明度增加，占比70.15%。其中，透明度显著增加的有176个，占比42.72%。这一结果与已经公开的湖泊水质数据相符，说明我国大中型湖泊整体变清，水质呈现好转态势。

不过，中国东部和西部的湖泊水体透明度有着明显差异：西部湖泊水体透明度整体高于东部湖泊。湖泊水体透明度周期性季节变化有明显对比，东部湖泊水体透明度夏季最高，而一些西部湖泊水体透明度夏季最低。

“总体上看，我国湖泊的水质正在持续改善。水深增加、富营养化控制和近年来推行的流域植被修复，是湖泊水质提升的三大主要原因。”段洪涛说。湖泊水体透明度时空变异是由区域地形、气候、人类干扰和保护等因素共同决定的，此研究为理解气候变化和人类活动共同影响下的湖泊水质演变提供了参考。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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