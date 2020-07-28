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生态环境部通报一批环评文件质量问题

2020年07月28日08:17 来源：人民网－人民日报

本报北京7月27日电  （记者寇江泽）近日，生态环境部公开通报2020年第一季度环评文件常态化复核工作发现的问题及处理意见：8份建设项目环境影响报告书（表）存在遗漏评价因子、降低环境风险评价等级、缩小环境影响评价范围、环境风险预测与评价内容不全、所提环境保护措施及其可行性论证不符合相关规定等质量问题。

此次复核的环评文件共涉及24个省（区、市）各级审批部门审批的101份建设项目环境影响报告书（表）。根据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》及配套文件规定，对相关的7家环评文件编制单位及9名编制人员予以通报批评和失信记分，失信记分情况记入其诚信档案；对8家建设单位予以通报批评，并对2家技术评估单位和8个审批部门予以通报。

自2019年11月1日《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》施行以来，生态环境部已分四批对45份环评文件质量问题提出处理意见，累计对38家次和52人次的环评文件编制单位和编制人员采取失信记分管理措施，并与地方生态环境部门联动，将2家单位和2人列入环境影响评价失信“黑名单”，将6家单位和3人列入限期整改名单，已初步形成以质量为核心、以信用为主线的环评文件编制事中事后监管态势，强化了对环评文件编制中不负责任、粗制滥造和弄虚作假等行为的震慑和警示。

下一步，生态环境部将指导地方生态环境部门严格落实《关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》要求，继续通过对环评文件质量问题的责任追究和信息公开，促进建设单位、环评文件编制单位和技术评估单位、审批部门等各方进一步提升环评工作的责任意识和能力水平，保障环评制度的顺利实施。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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