热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

内蒙古残疾人意外伤害险实现全覆盖

2020年07月28日08:17 来源：人民网－人民日报

本报呼和浩特7月27日电  （记者张枨）记者日前获悉：内蒙古在此前实施的重度残疾人意外伤害保险政策基础上，优化资源配置、整合资金使用效益，推动残疾人意外保险项目与老年人意外伤害保险项目有效衔接，将残疾人意外伤害保险覆盖范围扩大到全体持证残疾人。

据悉，内蒙古自2018年起启动实施了重度残疾人意外伤害保险项目，目前已为60周岁以上老年人，包括60周岁以上残疾人购买老年人意外伤害保险。为实现残疾人参加意外伤害保险全覆盖，今年保障人员范围由往年的一二级重度残疾人，扩大至0—59周岁全体持证残疾人。自治区投入700万元为全区43.7万名0—59周岁持证残疾人购买意外伤害保险，各盟市、旗县（市区）根据实际情况，在老年人意外伤害保险项目基础上，适当提高60周岁以上老年残疾人参保额度。各地可根据当地财力情况统筹安排提标补助部分，但不得以提高标准为由向残疾人收取任何费用。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn