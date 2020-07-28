内蒙古残疾人意外伤害险实现全覆盖

本报呼和浩特7月27日电 （记者张枨）记者日前获悉：内蒙古在此前实施的重度残疾人意外伤害保险政策基础上，优化资源配置、整合资金使用效益，推动残疾人意外保险项目与老年人意外伤害保险项目有效衔接，将残疾人意外伤害保险覆盖范围扩大到全体持证残疾人。

据悉，内蒙古自2018年起启动实施了重度残疾人意外伤害保险项目，目前已为60周岁以上老年人，包括60周岁以上残疾人购买老年人意外伤害保险。为实现残疾人参加意外伤害保险全覆盖，今年保障人员范围由往年的一二级重度残疾人，扩大至0—59周岁全体持证残疾人。自治区投入700万元为全区43.7万名0—59周岁持证残疾人购买意外伤害保险，各盟市、旗县（市区）根据实际情况，在老年人意外伤害保险项目基础上，适当提高60周岁以上老年残疾人参保额度。各地可根据当地财力情况统筹安排提标补助部分，但不得以提高标准为由向残疾人收取任何费用。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 13 版）