北京市深入“打击欺诈骗保维护基金安全”集中宣传月活动取得成效

为坚决打击医保领域欺诈骗保行为，切实维护参保人员合法权益，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围，北京市医疗保障局于2020年6月，在全市范围内开展了以“打击欺诈骗保维护基金安全”为主题的集中宣传月活动。

一是加强部门合作，开展多个联合行动。联合市公安局、市卫生健康委、市人力社保局、市市场监管、市药监局等部门开展了集中宣传月启动仪式暨多部门联合宣传活动；联合市公安局，开展了一次针对违规定点医疗机构的联合执法行动，联合曝光了8起欺诈骗保典型案例。通过多部门联合，尤其是加强与公安部门密切合作，形成监管治理合力，持续保持打击欺诈骗保高压态势。联合行动被40余家主流媒体报道，形成120余篇新闻，“医保北京”微信公众号、微博共发布信息20条，总阅读量达10多万人次。

二是力求形式新颖，发挥户外新媒体特色。采取政府购买服务方式，依托13块户外大屏、6000多块楼宇终端、2万多块公交移动电视、1万多块地铁移动电视四大户外媒体平台进行宣传。据统计，户外新媒体每日滚动播放“打击欺诈骗保”动画宣传片、北京市宣传月启动仪式、宣传海报等视频70多次，累计播放560多分钟，日平均覆盖有效人流量达1072.7万人次。

三是注重市区联动，广泛发动群众。全市医保部门共组织现场宣传活动403场次，覆盖宣传人次37.9万余人。共计发放宣传海报5万余张，宣传折页79万余份，企业宣传一封信2万张。组织对定点医药机构的监督检查221次，起到了广泛宣传和警示震慑作用。（北京市医疗保障局供稿）