“三伏贴”冬病夏治正当时

又是一年三伏天，冬病夏治正当时。近期，省中医院一年一度的“三伏贴”开贴，针灸科、肺病科、儿科等十余个科室结合临床专业特点，为广大患者提供贴敷服务。

省中医院中医专家符光雄说，所谓“冬病夏治”，是中医学“天人合一”整体观和“未病先防”的疾病预防观的具体运用。而“冬病”是针对冬季寒邪引发的身体疾病，如哮喘、慢性支气管炎、慢性胃肠炎、慢性过敏性鼻炎、慢性关节痛、风湿、类风湿等疾病。夏季阳气上升，经络通达，寒邪内伏不发，选择这个时机，一方面为了扶正，一方面有助于祛寒。

随着人们对“冬病夏治”的认识加深，越来越多人接受了三伏天治寒病的方法。特别是年轻人、小朋友也逐渐加入到“三伏贴”队伍中来，有些人还直接将此视为提高自身抵抗力的良机。

但事实上，膏药穴位贴敷治疗效果比较好的疾病，主要是治疗一些慢性病。贴敷虽然对人的身体没有特别的不利，但也不建议人人都来贴。特别是很多年轻人，没有特别的基础疾病，平时抵抗力还行的，一般不需要“贴敷”。

另外，在肺炎及多种感染性疾病急性发热期，对贴敷药物极度敏感。特殊体质及接触性皮炎等皮肤病患者，贴敷穴位局部皮肤有破溃者及妊娠期初期妇女，都不太适宜接受此项治疗。

据介绍，“冬病夏治”贴敷的药物也不是“一膏贴”“一样穴（位）”。如慢支、咳喘、冬天易受凉等寒性病症患者，在药物上选用温散性质的药材，敷贴部位主要为定喘穴和肺俞穴。而一年四季都有可能发病的患者，例如过敏性体质哮喘患者，主要选择的是祛风类药物，穴位则主要选择风门等。由于三伏贴要在准确的穴位上才有疗效，而一般人群对穴位没有确切了解，因此，建议大家去医院进行贴敷，以确保精确地寻找到穴位。

由于“冬病夏治”有其特定适用人群，而且在治疗的过程中患者会有一些特殊感觉和症状表现，所以应该根据不同体质、不同疾病种类慎重选择这种治疗方法。否则不但不能治疗疾病，反而会由于过用助阳之品，耗伤阴液引发其他疾病。一般性疾病的患者如果盲目搭“冬病夏治”的顺风车，有时不仅达不到治疗效果，敷贴药物还可能损伤皮肤，甚至引发皮肤溃烂。痔疮、湿疹、咯血等热性病患者如果用温性药物敷贴，反而会“火上浇油”，使病情加重。

在贴敷期间，医生建议不要下水游泳，尽量减少活动和汗液流出，谨防受凉和感冒，不要待在空调房或对着风扇吹，少吃冰冻食品，不吃海鲜等过敏、易发性食物，同时减少肥腻、辛辣食物的摄入。贴敷不消耗体能，且能增强免疫力，贴敷者在饮食上不需要进行温补。病情不稳定者，可配合医生进行系列治疗。（记者马珂）