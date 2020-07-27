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爱情中 一个想吃快餐 一个想喝靓汤

2020年07月27日09:28 来源：中国妇女报

Q:

和男友分手一个多月，我却一直活在自责中无法走出。

我26岁，来自香港，今年毕业。我的性格大大咧咧，比较独立。他25岁，来自宁夏。比较大男子主义，为人热情。我们相识于四年前，我当时参加了香港政府举办为期一个月的实习计划，他当时也在这家公司实习。后来，在我离开银川前，他向我表白，我接受了。他跟我讲过他的成长背景，他爸从小就打他，他非常缺乏爱和安全感。当时，我送了他一本书，里面写着：你需要等我四年，我才毕业。

后来，我回到香港，我们开始了一年的异地恋（宁夏——香港）。一年里，我们见过三次面，都是出去旅游，相处得挺愉快。

2017年夏天，他说要来深圳发展，为了可以离我近一点。他大专毕业，可选择的工作不多。他曾是个游泳运动员，所以选择了深圳一所机构当教练。他租了房子，想要我每个周末都在他那里过夜。但我没答应，因为要读书，也要做兼职。我自己还花着家里的钱，不能这么任性。当时跟他讲，等毕业了再说，我打算跨城上班。

2019年3月，我们第一次分手，因为他爸去世，他责怪我没有飞到宁夏陪他。4月他提出分手，我很自责，就买了机票去见他，其实我不是想和他复合，只想好好和这段感情告别。但在我过去之前，他给我打电话说对不起，要和我重新开始。

他回到深圳，我想着我们好好相处。但他的态度忽冷忽热。过年期间，加上疫情，我们没见过面。他心情好时，就和我多聊几句，不好时，很少聊。直到今年5月，他再提分手，说要回家照顾妈妈。我尝试过挽留不成功。5月20号，他在朋友圈公布了新女友。后来我打电话去质问，他说“五一”见的女网友，女网友向他表白，他们一拍即合。

他说是我不珍惜他，是我给不了他安全感。而那个2017年认识的网友能给他安全感。他还将这段感情的结束归咎于我。

我知道一段感情的破灭，双方都有问题。但他分手后，这样对我，我真的接受不了。无法相信这是我处了几年的男友。

林昕

A:

林昕，您好！

这是一场典型的错爱。香港姑娘爱上西北小伙，性格、习惯、喜好，诸多不一样。但正所谓成也萧何败也萧何，成就爱情的是这份不一样，毁掉爱情的也是这份不一样。

即使他不变心，你真的相信你们可以走到最后吗？靠着那一年几次的见面，见面时尚未感觉到懈怠，连吵架的机会都没等到就分开了，你如何了解真正的他，以及他背后的社会环境、文化差异、家庭氛围？这样的异地恋，不是恋爱，是度假。等你们真正在一起时，所有的问题都将暴露出来，那些浮光掠影的相处根本不是在培养感情，而是在积蓄新鲜感。

这些不相同还不是最要命的，最要命的是你们对于爱情的认知不同。你们中间，有个人想吃爱情的快餐，有个人想文火慢炖，喝一碗爱情的靓汤。

他只是想有个女朋友，能恋爱、能同居、能拿来炫耀的女人。你却想的是天长地久，彼此负责，踏踏实实一步步走到最后。他是不找到下一个就不放手，吃着碗里的看着锅里的。你是死心眼一根筋，不懂得变通，固守忠诚。这样的两个人怎么可能走到一起？

除了想吃爱情快餐，他还是一个善于利用悲惨去博取同情，用弱者的身份去占便宜的男人。这种男人大概在你能够理解的人性和社会范畴之外，你不会明白，怎么会有人想要愿意暴露自己的隐私呢？或者你愿意相信，如果一个人在你面前倾诉他的痛苦，一定是很信任你。其实不是这样的，有些人把自己伪装成弱者，是因为这样可以不需要负责任，有些人扮演受害者，是因为这样可以随时随地去抱怨。

分手不足为惜，最招人恨的是用不堪的手段分手。他劈腿、赖账、推卸责任，不仅用分手来伤害你，还要彻底把你打成分手的罪人。一个人用分手给爱情做出最后的注解，也是最重要的注解。他想要摆脱你，而且是不需要付出任何代价，转嫁愧疚、一劳永逸、心安理得地摆脱你。这既是人品问题，也是爱得不够的表现。

当他说出那些指责你的话，赖掉你的钱时，你真的应该抹干眼泪，送他几声“呵呵”，他毁灭了一切曾经的美好。

你是一个忠诚、负责、善良的好姑娘，但你的弱点是太容易同情别人。他说是你的错，你就觉得内疚。你内心细腻，他说了童年的不幸，你便觉得自己有责任让他快乐起来，希望用自己的热情去点燃别人。而他就以此利用你，让你心甘情愿地对他奉献。

你的性格会让你像一块海绵，吸收周围的恐惧和焦虑，从你在分手后的反应来看，他成功地让你觉得是自己的错导致了他的离去。

如果不改掉这样的性格，你会活得很累，你不仅需要扛起自己的责任，也会扛着别人的责任，很容易招到情感吸血鬼的袭击。

爱情与我们在人世间其他的境遇一样，其实都是为了帮助我们寻找自我，成功或者失败真的不打紧。这次分手最大的收获是让你有机会换一个角度看自己，那些你所未察觉到的性格弱点，你深藏在内心深处的软肋与恐惧。人生最难的是认清自己，不了解自己，就永远找不到适合自己的人。

他是你的一面镜子，照出你真正的样子，让你有机会在今后找到属于你的爱情。你的未来一定会好的，我保证。

你值得钦佩的地方是无论爱得多么热烈，也不会丢下一切放弃学业，这让你虽然会因为感情而跌倒、受伤，却永远不会输得一败涂地。

本期做客专家

晚睡，作家、情感咨询师，喜好解读复杂情感迷局，关注女性独立与成长，著有《晚睡谈心》《帮你看清已婚男人》《你配得起更好》等作品

(责编：许心怡、许晓华)


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