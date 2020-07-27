热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

防癌不能忽视环境因素

2020年07月27日09:14 来源：人民网-生命时报

受访专家：南方医科大学南方医院肿瘤科主任医师 尤长宣 □重庆市肿瘤医院乳腺肿瘤中心副主任医师 周 鑫

本报记者 张 芳

尽管大多数癌症是由不良生活方式引起，但环境因素在促发恶性肿瘤中的作用不容忽视。早在1981年，一份发表在美国《国家癌症研究所杂志》上的报告就估计，约2%的癌症死亡人数可归因于环境中的污染物暴露。如今专家认为，这一比例被低估了，有关癌症的环境危险因素列表，正在变得越来越长。

湿冷可能引发多种癌症

2019年12月，《环境工程科学》杂志刊登了美国宾夕法尼亚西切斯特大学的一项新研究：癌症的发生率与降水量、气候带之间具有一定相关性。

研究人员随机选择美国的15个州，整理了当地气候、人口，以及有关乳腺癌、卵巢癌、肺癌、结直肠癌和前列腺癌的数据。在调整了年龄、性别、种族、收入水平等因素后发现，降水量仍与很多癌症的发病率增加呈较明显的正相关性，同时，气候温度对癌症患者也有影响。具体而言，与炎热、干燥的地区相比，极寒地区的乳腺癌、卵巢癌、结直肠癌和前列腺癌发病率更高，肺癌则在干热地区更为普遍。研究者提出假设，降水对癌症发病率的影响可能源于其对土壤中一些化学物质的改变，使更多致癌物(如亚硝酸)挥发到空气中，增加当地居民的患癌风险。不过，该推断尚未得到证实。

在接受《生命时报》记者采访时，重庆市肿瘤医院乳腺肿瘤中心副主任医师周鑫说，从气候层面切入，考察温湿度与癌症发病率的关系，是个很新颖的研究思路，但对于结论，特别是对现象归因的推测，应保持谨慎态度，因为任何突破性发现都必须具有可重复性。正如论文作者所说，仅覆盖美国15个州，涉及5种癌症类型的归因研究具有局限性，温湿度与癌症发病率之间的关系仍需更多证据。

针对极寒地区部分癌症发病率偏高的现象，周鑫认为，这或许与气候导致当地人独特的生活习惯有关。在寒冷地区，居民为了更好地御寒，大多有着红肉食用量大、爱喝烈酒、常吃腌制食品的习惯，这些均是比湿冷环境更明确的致癌风险因素。南方医科大学南方医院肿瘤科主任医师尤长宣则表示，癌症患病率的升高固然与致癌物暴露增多、累积有关，但另一个不能忽视的因素是心理状态。较长时间生活在湿冷天气中，人的心情容易低落抑郁，患癌风险由此可能更高。

空气污染甚于被动吸烟

世界卫生组织下属的国际癌症研究机构在2013年10月17日发布报告，首次指出大气污染“对人类致癌”，并视其为普遍和主要的环境致癌物。此前，该组织已将大气污染中的一些成分认定为“一类致癌物”，比如柴油尾气，但将大气污染作为整体列入“一类致癌物”，与烟草和石棉等同还是首次。

该报告称，有充足证据显示，暴露于户外空气污染中会导致肺癌。2010年，全球死于肺癌的患者中，有22.3万人是因大气污染而患癌。时任国际癌症研究机构致癌评估主管的库尔特·斯特拉伊夫认为，从成因的普遍性来看，大气污染是“最重要的环境致癌物，甚于被动吸烟”。

周鑫说，在目前发表的各种研究中，空气污染与肺癌的关系最为明确。空气中的颗粒物可通过呼吸道被直接吸入体内，与肺部组织密切接触，导致基因损伤和突变，引发肺癌。接触大气污染的程度越深，罹患肺癌的风险越大。基于我国人群的研究显示，PM2.5浓度每增高10微克/立方米，男女肺癌发病相对风险分别增加5.5%和14.9%;我国23.9%的肺癌死亡可归因于PM2.5污染。

2019年底，加拿大麦吉尔大学的流行病学家发现，空气中的超细颗粒物与恶性脑瘤的发病率升高有关。他们分析了190万名多伦多和蒙特利尔市成年人的医疗记录和空气污染暴露情况，在调整了PM2.5、二氧化氮和社会人口因素后发现，若每立方厘米空气增加1万个纳米颗粒的污染物，将导致每10万人中增加1个脑癌病例。

水污染与消化系癌症最密切

尤长宣说，水污染致癌和空气污染致癌有相似之处，归根到底都是所含致癌物质增多，其主要导致的肿瘤类型与接触距离有关。水污染最容易诱发消化系统癌症，如肝癌、食管癌、胃癌等;若污染物被人体吸收，影响范围就会蔓延至全身。

我国首次证明癌症高发与水污染有关是在2013年。中国疾病预防控制中心专家团队经过8年研究，出版了《淮河流域水环境与消化道肿瘤死亡图集》一书，披露了大量水质与肿瘤死亡的比对数据。研究人员在每个沿河流域调查点，搜集当地居民饮食、饮水、抽烟、癌症发病率和死亡率等数据，同时找到周边远离河道、农田灌溉及饮用水源不是淮河水的地方作对照，3年后发现，在饮食、烟酒等习惯相当的两组人中，研究区消化道肿瘤(如食管癌、胃癌)的患病率，相当于对照区的5倍。该书同时证明，企业排放的污水进入河道后，其中的汞、铅、镉等化学元素长期渗入地下，造成了当地人的癌症高发和高死亡率。

电离辐射对年轻人影响大

世界卫生组织官方网站的“癌症”页面中，对电离辐射的致癌性给出了明确认定。电离辐射可能诱发白血病和多种实体肿瘤，年轻时遭受暴露带来的风险更高。生活中较常见的电离辐射包括居住地土壤和建筑材料中的氡气暴露，其导致的肺癌占总数的3%~14%。此类风险可通过改善通风、密封地板及墙面来规避。在医疗领域，X光和CT检查都会造成一定的辐射暴露。但是，做一次X光检查的辐射量，与坐飞机飞行2万公里相当;CT检查的辐射量虽高于X光，但也远低于身体可接受的阈值范围。周鑫强调，所有放射性医学操作都有严格的标准，只要正规使用且不频繁接受检查，就不会对患者造成伤害。需要长期接触设备的放射科医务人员，则被要求佩戴专业的记录设备，并以该仪器自动累积的被辐射总量作为参照，适时安排休假进行预防。

值得注意的是，紫外线属于电磁辐射，也是一种常被忽视的癌症诱因。周鑫说，少量紫外线辐射对人体内生成维生素D是必不可少的，但过度暴露对人体具有一定致癌性，可导致所有主要类型的皮肤癌，如基底细胞癌(BCC)、鳞状细胞癌(SCC)和黑色素瘤。因此，少晒日光浴，避免过度暴露，使用防晒霜和保护性服装都是有效的预防性措施。

美国安德森癌症中心教授玛格丽特·克里普克曾说，有关环境因素在致癌风险中发挥何种作用的研究，存在很大的操作局限性。人类不是实验动物，研究人员无法严格控制他们生活的环境，人们也很难确认自己在什么时间、接触过哪些环境致癌物，这与研究烟草的致癌性完全不同。因此，有关环境致癌因素的很多发现都是依靠流行病学的大数据统计分析，它们通常能证实一种化学物质可能有害，却很少揭示其对癌症死亡的“贡献率”。

尤长宣认为，除了倡导改善环境，规避一些已确认的高风险因素，如防晒以减少紫外线辐射，防室内氡气污染，雾霾天出门戴防霾口罩等，还要注重在内因上下工夫，尽量选择健康的生活方式。总结为16个字就是：戒烟限酒，合理膳食，适量运动，心态平和。▲

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn