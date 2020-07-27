年轻人要早为婚育做打算

受访专家：南方医科大学公共卫生学院性心理学副教授 张茂运

本报记者 水欣

婚姻和生育，是一个人一生中非常重要的两件事，前者是选择契合的伴侣，后者是自身血脉的延续。不仅如此，总人口的婚育水平还会影响社会和经济发展。近日，北京大学公共卫生学院儿童青少年卫生研究所团队研究发现，1990年以来，我国青年已婚率和生育率整体下降，再次引发大家对年轻人晚婚晚育的关注。

年轻人婚育率持续下降

上述研究称，在15~19岁的女性中，已婚率从1990年的4.7%下降到2000年的1.2%，在2015年出现反弹(2.4%)，但总体呈下降趋势。这意味着，随着社会和经济发展，早婚早育现象逐渐减少。与此同时，在20~24岁的女性中，已婚率从1990年的58.6%下降到2015年的25.5%，这在一定程度上受到教育的影响。另外，过去三十多年里，中国年轻女性平均婚育率大幅度下降，即使在二胎政策全面开放后，生育率有所回升，但总生育率仍远低于生育更替水平。近日《柳叶刀》杂志也刊文称，中国作为目前世界上人口最多的国家，预计到2100年总人口将减少一半，约为7.32亿人。

南方医科大学公共卫生学院性心理学副教授张茂运指出，婚育率下降是全球趋势，这项研究中15~24岁女性婚育率低只是揭开了我国婚育率下降的一角。国家统计局发布的数据显示，2013年25~29岁年龄段结婚人口占当年结婚登记数的比重，首次超过20~24岁，此后进一步增长至2015年的39.4%，显示出年轻人晚婚的趋势。而初婚年龄和生育年龄密切相关，晚育问题也日益凸显。

上述研究指出，婚育率下降与男女性别比例持续失衡有关，适龄女性少而男性多的情况正日益严峻。另外，接受高等教育的人越来越多，受教育时间越长，进入职场时间越晚。很多年轻人工作压力大，投入婚恋时间少，再加上外出务工成为趋势，漂泊状态也导致他们婚育的年龄一再延迟。

“生育意愿低与结婚率下降密切相关，这将会是长期影响年轻人选择晚婚晚育，甚至不婚不育的最直接因素。”张茂运说，影响生育意愿的因素有很多，例如，婚恋观发生变化，年轻人择偶要求更高，越来越多人认为婚姻不再是唯一选择，社会对晚婚晚育、单身主义、丁克等选择也越来越包容，性的满足也更加容易。还有女性地位的崛起，她们顶起了职场“半边天”，在婚恋生育决策方面具备更多话语权，在面临职业与婚育的冲突时，也会为实现自我价值而选择职业。另外，婚恋育儿成本越来越高已成为不争的事实。由于住房、工作等各方面压力变大，亲子契约关系变化，年轻人看不见所谓的“生育利益”(包括传宗接代、情感需要、增强家庭幸福感等)，也不愿意因为“奶粉钱”“教育投资”等降低当下的生活质量，所以一些人对育儿不再向往。

婚育和健康关系大

张茂运表示，或许有一些人会因为各种因素规避婚育，这样的选择应当尊重，但普婚仍是中国社会的大趋势，只是越来越多人错过了最佳时机，由此带来的一些问题需要关注。

生育风险高。高龄夫妇越来越多，随着年龄增长，其卵子、精子质量随之下降，无法自然受孕、流产几率会增加。即使成功怀上，产妇也可能遭遇多种妊娠疾病风险，比如妊娠高血压、妊娠糖尿病、肾脏损害、产后抑郁等，诞下的新生儿更容易发生畸形、先心病等生理缺陷。

健康风险高。从心理层面讲，单身独居会令人缺乏来自恋人或配偶的支持，缺乏亲密关系，更易陷入长时间孤独，导致焦虑、抑郁等心理疾病，进而还会影响生理健康。2018年《心脏》杂志上刊登的一项研究显示，与已婚人士相比，未婚人士(从未结婚、离婚或丧偶)患心血管病风险高42%。终身未生育的女性患乳腺癌的风险更高。值得注意的是，为了打破生育年龄限制，一些女性不远万里出国冻卵，这种行为其实会对女性造成一定的生理伤害，我国未对单身女性全面开放此技术。

社会连锁问题。“人口决定命运”对于个人而言似乎感受不到，但对于一个社会而言，却会成为“积少成多”的大问题。婚育率下降会影响人口数量和结构，导致人口供给失衡、人口老龄化加剧，并持续影响经济发展。“劳动力成本上涨”“空巢老人”“经济增长乏力”“未富先老”等问题，都与适龄婚育率低存在一定因果联系。

为婚育提供更多保障

幸福婚姻对个人、社会都有重要意义，美满的婚姻还有助于提升健康，延长寿命。张茂运认为，年轻人还是要为婚育早做打算。如果想要结婚生子，就要抓住最好的时机。一般男性25~35岁、女性22~28岁是生育的良好时机，35岁以上怀孕者属于高龄产妇，45岁以上则属于超高龄产妇。提前打算不仅要做好身体准备，还应在自己的职业、人生等规划中早早筹谋。

与此同时，社会应为婚育群体提供更多保障，给年轻人“松绑”，让他们大胆寻爱，结婚生子。具体来说，可增加对妇幼保健医院的投入，提供更多母婴医疗卫生健康服务，增加孕期保健补助和住院分娩补助覆盖面;进一步推动产假、哺乳假等制度落实，妥善延长生育假、男性陪产假等;增加婴幼儿托育率，适当给隔代抚育子女的长辈一定补助;促进性别平等，鼓励男女两性全面、平等地参与家庭生活和物质生产，鼓励更多男性参与分担家务、育儿照料等。此外，教育机构必须加强对青少年的性教育，正确认识两性关系对年轻人恰当、科学地处理婚育问题十分重要。▲